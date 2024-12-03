Beşiktaş'ta erken seçim kararı
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın ardından yönetim kurulu da görevini bırakıyor. Mayıs 2025'te yapılması planlanan seçimin öne çekilerek aralık ayında yapılmasına karar verildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 14:55, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 15:05
Beşiktaş'ta sular durulmuyor.
Siyah beyazlılar, olağanüstü kongreye gidiyor. Siyah beyazlılar, 29 Aralık'ta yeni başkanını seçecek.
Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul toplantısının Mayıs 2025'te yapılması bekleniyordu.
Serdar Topraktepe kongreye kadar takımın başında olacak.