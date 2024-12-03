Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama

Adalet Bakanı Tunç: (DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme dilekçesi) Geçen hafta dilekçe ulaştırıldı. Değerlendirmemiz devam ediyor. Makul süre içinde cevap verilecek.

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