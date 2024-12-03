Özel'den para sayma görüntülerine 'para kulesi' ile yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, konuşma yaptığı kürsüde paralardan kule yaptı.

"DEVLET BEY'E HEDİYEM OLSUN" DEDİ, ÇANTA ÇIKARDI

CHP lideri Özel, TL'nin alım gücü hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cevap verdi. Özel, "Devlet Bey arabaları sever, Devlet Bey hesabı yapalım. Bugün beni çok güzel anmış, onun da kulakları çınlasın." dedi.

CHP'li Özgür Özel, TL'nin alım gücüne vurgu yapmak için 2009 yılında ortalama bir aracın 26 bin TL olduğunu, günümüzde ise 1 milyon 800 bin TL olduğunu söyledi. Özel, "Devlet Bey'e hediyem olsun" diyerek, kürsünün altından çanta çıkardı.

GETİRDİĞİ PARALARDAN KULE YAPTI, ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Özgür Özel, çanta içinde getirdiği örnek paralarla kule yaptı. Özel, CHP'nin il binası alımı sırasında çıkan para sayma görüntüleri hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP lideri Özel, "Erdoğan, 'para kulelerinin hesabını ver' dedi. İstanbul'a bir il binası satın alacağız, parasını ödeyeceğiz. Cümle alem biliyor ki; Türkiye'de şu kadarını bankaya, bu kadarını elden vermezsen binayı vermem diyor. Biz partiyiz, ne vergiyle işimiz olur ne bir şeyle. Paraları sayma görüntülerini seçim malzemesi yaptılar. Tayyip Bey, sen bu para kulesinin hesabını ver. Bir yerli para çıktığında, bir araç 1,3 desteye alınabiliyorken bugün 90 deste parayı bavulla götürmen lazım." şeklinde konuştu.