Öğrencilerin gözü önünde okul müdürüne saldırdı

Öğretmeni darbeden veliye verilen 1680 TL ceza ertelendi
Öğretmeni darbeden veliye verilen 1680 TL ceza ertelendi
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
Sponsorlu İçerik
Şimdiden 50 bine yakın kişi yerinden edildi
Şimdiden 50 bine yakın kişi yerinden edildi
Özel'den Asgari ücrette '30 bin altı yok' açıklaması
Özel'den Asgari ücrette '30 bin altı yok' açıklaması
Google savunma yaptı: 'Pazarda hakim durumda değiliz'
Google savunma yaptı: 'Pazarda hakim durumda değiliz'
Dikkat! Sahte dolar piyasaya 4 sektör üzerinden sürülüyor
Dikkat! Sahte dolar piyasaya 4 sektör üzerinden sürülüyor
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Ağabeyi iki öğretmeni dövmüştü: O öğretmen açığa alındı
Ağabeyi iki öğretmeni dövmüştü: O öğretmen açığa alındı
Resmi Gazetede yayımlandı: Hastanelere yeni kurul geliyor
Resmi Gazetede yayımlandı: Hastanelere yeni kurul geliyor
Ergün Atalay: Asgari ücret enflasyona sebep değil
Ergün Atalay: Asgari ücret enflasyona sebep değil
Bakan Tunç: Kadına şiddet en aşağılık saldırıdır
Bakan Tunç: Kadına şiddet en aşağılık saldırıdır
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine değerlendirme
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine değerlendirme
DMM'den 'Belgrad Ormanı imara açılıyor' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Belgrad Ormanı imara açılıyor' iddiasına yalanlama
TEİS uyardı: İlaçlar sadece eczaneden alınmalı
TEİS uyardı: İlaçlar sadece eczaneden alınmalı
Kasımda fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler
Kasımda fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler
Otomotiv satışları bir eşiği daha aştı!
Otomotiv satışları bir eşiği daha aştı!
Sahte dolar soruşturmasında 4 gözaltı
Sahte dolar soruşturmasında 4 gözaltı
Bakan Bolat: Belediyeler fahiş fiyatla mücadelede sorumluluk almıyor
Bakan Bolat: Belediyeler fahiş fiyatla mücadelede sorumluluk almıyor
Aralık ayı kira zam oranı belli oldu
Aralık ayı kira zam oranı belli oldu
Bakanlıktan 'asgari ücret' ve 'fahiş fiyat' açıklaması
Bakanlıktan 'asgari ücret' ve 'fahiş fiyat' açıklaması
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Aracına bu sistemi taktırmayanlar akaryakıt alamayacak
Aracına bu sistemi taktırmayanlar akaryakıt alamayacak
Devletin silahlarını FETÖ'ye sattılar
Devletin silahlarını FETÖ'ye sattılar
Kanun taslağı TBMM'ye geliyor: Nargile de zararlı
Kanun taslağı TBMM'ye geliyor: Nargile de zararlı
96 bin TL ceza da 'çakar'ı önleyemedi! İhlal sayısı arttı
96 bin TL ceza da 'çakar'ı önleyemedi! İhlal sayısı arttı
Veli toplantısında facia: Baba, hayatını kaybetti
Veli toplantısında facia: Baba, hayatını kaybetti
Kardeşinin okulda tartıştığı iki öğretmeni tekme tokat dövdü
Kardeşinin okulda tartıştığı iki öğretmeni tekme tokat dövdü
'Köpek velisi' tutuklandı
'Köpek velisi' tutuklandı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Öğrencilerin gözü önünde okul müdürüne saldırdı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde öğrenciyi uyaran okul müdürü veli tarafından darp edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 15:25, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 15:26
Yazdır
Öğrencilerin gözü önünde okul müdürüne saldırdı

28 Kasım günü Ceyhan ilçesinde Gümürdülü Şehit Ali Fuat Haydaroğlu İlkokulunda meydana geldi. İddiaya göre Okul Müdürü Mustafa Savaş, bir öğrenciyi uyarmasının ardından velinin ve yakınlarının saldırısına uğradı. Okul müdürü aldığı darbeler sonucu yaralandı. Okul müdürü veli ve yakınlarından şikayetçi oldu.
Konuyla ilgili Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Sarıgeçili, okulda açıklama yaptı. Sarıgeçili, yaşanan bu saldırının eğitim camiasına yapılmış büyük bir haksızlık olduğunu belirterek, şiddetin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

"Eğitim çalışanlarına şiddet, toplumun geleceğine yapılan saldırıdır"

Sarıgeçili, "Bu saldırı, yalnızca bir eğitimciye değil, eğitim sistemine ve toplumun geleceğine yapılmış bir darbedir. Çocuklarımızın gözleri önünde gerçekleşen bu vahim olay hem öğrencilere hem de eğitim camiasına derin bir travma yaşatmıştır" dedi.
Sarıgeçili, bu menfur olayın ardından yetkililere çağrıda bulunarak atılması gereken adımlarla ilgili şu talepleri sıraladı:
"Yasal düzenlemeler hayata geçirilmeli. Eğitimcilere yönelik şiddeti önlemek amacıyla caydırıcı düzenlemeler içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce uygulanmalı. Okullarda güvenlik önlemleri artırılmalı. Şiddet olaylarını önlemek için okullarda güvenlik personeli istihdam edilmeli ve önleyici tedbirler alınmalı. Toplumsal Farkındalık Oluşturulmalı: Kamu spotları ve eğitim programlarıyla eğitim çalışanlarına yönelik şiddet konusunda toplum bilinçlendirilmelidir."

"Adaletin yerini bulması için elimizden geleni yapacağız"

Sarıgeçili, eğitim çalışanlarının yalnız olmadığını ve bu süreçte hukuki mücadelenin takipçisi olacaklarını belirterek, "Müdürümüz Mustafa Savaş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Eğitim çalışanlarına yapılan bu tür saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız. Bu olayın takipçisi olacak ve adaletin yerini bulması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
Darp edilen müdür Savaş ise olaya tepki göstererek, "Eğitimci olarak görevimizi yaparken böyle bir saldırıya uğramak hem şahsım hem de eğitim camiası için büyük bir üzüntü kaynağıdır. Bu saldırı, yalnızca bana değil, tüm eğitim çalışanlarına yapılmıştır. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için toplum olarak duyarlılık göstermeliyiz" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber