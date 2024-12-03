Dikkat! Sahte dolar piyasaya 4 sektör üzerinden sürülüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sahte dolar operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldığını duyurmuştu.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde 20 bin adet sahte dolar ele geçirilmişti.

SAHTE DOLARDA 4 SEKTÖRE DİKKAT

Adliye ve emniyet yetkilileri, sahte doların piyasaya yoğunluklu olarak hayvan ticareti, oto sanayi, gece kulüpleri ve kenar mahalledeki esnaflar üzerinden piyasaya sokulduğunu belirtiyor.

Yine adliye kaynakları cami derneklerine yapılan bağışlar sırasında para üstünün istenmesi durumlarında sahte paraların kullanıldığını vurgu yapıyor. Adliye kaynakları, cami derneği yetkililerinin, bağış yapma bahanesiyle dolar verip bir kısmını bağış, kalan kısmını ise Türk lirası olarak geri isteyenlere karşı temkinli olunmasını tavsiye ediyor.

Dolandırıcıların yoğunluklu olarak sahte doları eli nasırlı kesimler üzerinden daha rahat bir şekilde piyasaya sürdükleri düşünülüyor. Hayvan ticaretiyle uğraşanlar ile sanayi çalışanlarının, sahte dolar banknotlarını ayırt etme yeteneklerinin, daha tecrübeli olan döviz büroları ve altıncılara nazaran, kısıtlı olduğu belirtiliyor.

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Edip Üzen