Başkentte Forex dolandırıcılığı operasyonu; 17 şüpheli gözaltına alındı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Forex yatırım sistemi aracılığıyla yüksek kazanç vadederek vatandaşları dolandıran 17 şüphelinin yakalandığını bir şüphelinin yakalama çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.

Forex yatırım sistemi ile vatandaşları yüksek kazanç vaadi ile dolandıran 17 şüpheli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Forex yatırım sistemi aracılığıyla yüksek kazanç elde edileceği vaad edilerek müştekilerden toplam 18 milyon 523 bin 602 TL, 48 bin 675 ABD doları, 75 bin 133 Euro, 69 gram altın, 7 bin 10 gr gümüş almak suretiyle dolandırdıkları, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali suçlarla mücadele şubesince 03.12.2024 tarihinde yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalanmış bir şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. İlgililer hakkında soruşturma titizlikle devam etmektedir." (