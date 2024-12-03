Google savunma yaptı: 'Pazarda hakim durumda değiliz'

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'ten oluşan ekonomik bütünlük hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığında Rekabet Kurumu'nda yapıldı.

Küle, soruşturmanın, şirketin, çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin olarak bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi, soruşturma süresince 4 iddianın incelendiğini belirterek, iki iddia hakkında şirket tarafından sunulan taahhütlerin yeterli bulunduğunu ve mayıs ayında soruşturmanın bu iddialar bakımından sonlandırıldığını hatırlattı.

Haksız avantaj iddiaları

Diğer iki iddia kapsamında soruşturmanın devam ettiğini aktaran temsilci, Google'ın "talep tarafı platformları" (DSP) ve yayıncı reklam sunucusu hizmetleri pazarında hakim durumda olduğunu bildirdi. Temsilci, şirketin pazardaki hakim durumunu kullanarak kendi hizmetine haksız avantaj sağladığını, söz konusu kendini kayırma eyleminin rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğunu aktardı. Bu yolla şirketin kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulanmasını talep eden temsilci, firmaya, söz konusu ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini sağlamak için yükümlülük getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Pazarda hakim olmadıklarını savundu

Toplantıda söz alan Google temsilcisi ise pazarda hakim durumda olmadıklarını savundu. Sözlü savunma toplantısına, üçüncü taraf olarak çeşitli kuruluş temsilcileri katıldı. Tüketici Birliği Federasyonu temsilcisi, bahse konu şirketin hakim durumda bulunduğunu ve kanun kapsamında ihlalin söz konusu olduğunu ileri sürerken, reklam fiyatlarının belirlenmesi konusunda rekabetin engellendiğini bildirdi.