Psikoloji Bölümü Akademisyeni talihsiz kazada hayatını kaybetti

Dün gece saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir apartmanda edinilen bilgiye göre ADÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Pınar Elmas'ı sokakta yerde yatar vaziyette gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BALKONDAN AŞAĞI DÜŞMÜŞ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bipolar hastası olduğu iddia edilen Elmas'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmada öğretim görevlisi Elmas'ın evini tespit ederken, öğretim görevlisi kadının dördüncü kattaki evinin balkonundan aşağıya düştüğünü belirledi.

ANNE BABASI UYUYORMUŞ

Elmas'ın aşağıya düştüğü sırada anne ve babasının evde uyuduğu, kızlarının aşağıya düştüğünden polisin bilgi vermesi ile haberdar oldukları öğrenildi. Öğretim görevlisi Elmas'ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayın intihar olup olmadığı yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak.