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Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı, yolcu yola düştü

İstanbul Esenyurt'ta yerinden fırlayan rögar kapağının seyir halindeki metrobüsün kapısını kırması sonucu araçtan düşerek yaralanan yolcu, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 22:40, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 22:48
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Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı, yolcu yola düştü

Saadetdere'den Beylikdüzüne doğru sefer yapan metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırladı.

Metrobüsün kapısı fırlayan kapağın çarpmasıyla kırıldı. Bu sırada bir yolcu darbenin etkisiyle açılan kapıdan yola düşüp yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bölgede tek şeritten sağlandı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasının ardından seferler normale döndü. Metrobüsün sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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