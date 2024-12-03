2 ilde inşaattan düşen 2 işçi öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçaabat Devlet Hastanesine kaldırılan Sönmez, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net