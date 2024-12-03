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Öğretmeni darbeden veliye verilen 1680 TL ceza ertelendi

Kocaeli'de, 100'üncü Yıl Atatürk İlkokulu'nda ücretli öğretmenlik yapan Meltem Solak (33), çocuğuna vurduğu iddiasıyla veli Ö.E. (36) tarafından darbedildi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Veli Ö.E. hakkında 'Kamu görevlisine karşı basit yaralama' suçundan 5 taksitle 1680 TL adli para cezası kararı veren mahkeme, sanık hakkında 5 yıl suç işlememek şartıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 17:52, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 17:53
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Öğretmeni darbeden veliye verilen 1680 TL ceza ertelendi

Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki 100'üncü Yıl Atatürk İlkokulu'nda ücretli öğretmenlik yapan Meltem Solak, 30 Mayıs'ta okulun bahçesinde çocuğuna vurduğu gerekçesiyle veli Ö.E. tarafından iddiaya göre önce sözlü saldırıya uğradı, ardından da darbedildi. Araya giren öğretmenlerin ihbarıyla okula polis ekipleri sevk edildi. Polisin, Körfez Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Meltem Solak, darp raporu alıp ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ö.E. isimli veli, gözaltına alındı. Ö.E. de darbedildiği gerekçesiyle Solak'tan şikayetçi oldu.

'KESİNLİKLE VURMADIĞIMI SÖYLEDİM'

Öğretmen Solak, emniyetteki ifadesinde, "Okulun bahçesindeyken öğrencimin annesi, 'Sen benim çocuğuma vuramazsın' şeklinde bağırarak üzerime yürüdü. Ben de öğrencinin okuldayken arkadaşının boğazını sıktığını, bu yüzden sadece uyardığımı ve elimdeki defterle sırtına yavaş bir şekilde dokunduğumu, kesinlikle vurmadığımı söyledim. Ancak veli bana inanmadı ve 'Sen benim çocuğuma nasıl vurursun', 'Sen kimsin de benim çocuğuma dokunursun' şeklinde yüksek sesle bağırarak iki eliyle göğsümden itti. Ben de kendimden uzaklaştırmak için onu ittirdim. Akabinde benim kollarıma tırnaklarını geçirdi ve tekme attı" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı tarafından Ö.E. hakkında 'Kamu görevlisine karşı basit yaralama' suçundan iddianame hazırlandı. Öğretmen Meltem Solak hakkında ise 'Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar' verildi. Veli Ö.E., savcılıkta verdiği ifadede öğretmenin oğluna vurduğunu duyması üzerine okula gittiğini, orada öğretmen Solak ile karşılaştıklarını söyledi. Öğretmene oğluna neden vurduğunu sorması üzerine öğretmenin iddiaları reddettiği ve o sırada tartıştıklarını söyleyen Ö.E., öğretmenin kendisine çok yaklaştığı için ittiğini, ayrılacağı sırada da Solak'ın kendisine vurduğunu, bunun üzerine kendisinin de öğretmene vurduğunu söyledi. Savcı, Ö.E.'nin 'Kamu görevlisine karşı basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Körfez 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Solak ve avukatı, veli Ö.E.'nin cezalandırılmasını talep etti. Tarafları dinleyen mahkeme, Ö.E.'nin 'Kamu görevlisine karşı basit yaralama' suçundan 5 taksitle ödeme kaydıyla 1680 TL adli para cezası verdi. Mahkeme, sanık hakkında 5 yıl suç işlememek şartıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

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