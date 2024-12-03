Engelliler İçin Vergi Muafiyeti Çağrısı

TBMM (AA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, engelli vatandaşların alacakları teknolojik ürünlerden vergi alınmamasını istedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Nazım Hikmet'in Kuvayı Milliye Destanı kitabının uygunsuz içerik gerekçesiyle halk kütüphanelerinden kaldırıldığını belirtti. Sarıbal, "Halk kütüphanelerinden Nazım Hikmet'i kaldırmakla Kurtuluş Savaşı Destanı'nı, Kurtuluş Savaşı'nın özgürlük, bağımsızlık mücadelesini yok edemeyeceksiniz." diye konuştu.

3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olduğunu hatırlatan Sarıbal, Türkiye'de yaklaşık 5 milyon engelli vatandaşın olduğunu söyledi. Engelli vatandaşların topluma daha rahat karışabilmeleri, bilgiye, eğitime erişimleri için çeşitli teknolojilerden yararlanmaları gerektiğini kaydeden Sarıbal, engelli vatandaşların teknolojik cihazlardaki vergilerin kaldırılmasını talep ettiğini belirtti.

Engelli vatandaşların alacakları teknolojik ürünlerden vergi alınmamasını isteyen Sarıbal, "ÖTV muafiyetinden yararlanmaları engelli bireylerin daha eşit şartlara ulaşması için olmazsa olmaz temel bir koşuldur." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyona ilişkin verileri açıkladığını belirten Sarıbal, TÜİK'in enflasyon verilerini eleştirdi. Sarıbal, şöyle konuştu:

"Emeklinin, asgari cüretlinin daha az nasıl ücret alabilir üzerinden TÜİK çalışmaktadır. TÜİK'in tek derdi var Mehmet Şimşek'in varmak istediği enflasyon rakamını ayarlayabilmek ama yapamadı. TÜİK, bütün kalem oynatmalarına rağmen yapamadı, enflasyon çıktı."