CHP'li Pala: Türkiye'de birinci basamak hizmetleri yetersiz

TBMM (AA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Türkiye'de birinci basamak sağlık hizmetlerinde ciddi sorunlar var. Hem sağlıklı yurttaşların hem hastaların hizmete erişiminde hem de sağlık çalışanlarının çalışma koşullarında, özlük haklarında çok ciddi sorunlar var." dedi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olduğunu hatırlattı.



Engelli vatandaşların bazı hizmetlere erişiminde sıkıntılarının olduğunu savunan Pala, engelli vatandaşların evinden dışarı çıkacak, ulaşımlarını sağlayacak koşulların yeterince gündeme getirilmediğini, hem merkezi hem de yerel yönetimlere büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.



Pala, "Bugün artık Türkiye, 21. yüzyılda engelli kişilerin önündeki engelleri kaldıracak adımları atmalıdır." ifadesini kullandı.

Aile sağlığı merkezlerinde çalışan aile hekimleri ile sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığınca yayımlanan yönetmeliğin geri çekilmesi için eylem yaptığını belirten Pala, birçok sendika ve sağlık örgütünün eylemi desteklediğini vurguladı.

Pala, şöyle konuştu:

"Türkiye'de birinci basamak sağlık hizmetlerinde ciddi sorunlar var. Hem sağlıklı yurttaşların hem hastaların hizmete erişiminde hem de sağlık çalışanlarının çalışma koşullarında, özlük haklarında çok ciddi sorunlar var. Sağlık Bakanlığı tarafından sorunu tek başına ücrete indirgeyip, 'biz onlara yeterince ücret veriyoruz' diyerek diğer sorunları göz ardı edecek bir yaklaşımda bulunulması, ülkedeki sağlık sistemini olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin güçlü bir birinci basamak sağlık hizmetine ihtiyacı var. Bu birinci basamak sağlık hizmetini güçlendirirken, sağlık da dönüşüm programını da terk etmek gerekiyor."