Yargıtay'dan Van seçimleri için Çifte bozma kararı

Sabah Gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre: Van'da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Partili Abdullah Zeydan'ın terör propogandasından ceza aldığı halde usüle uygun olmayan şekilde aday olduğu ortaya çıkmıştı. Yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının seçimden önce geri alındığı ortaya çıkmıştı. Zeydan'ın memnu hakkının 29 Mart'ta Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itiraz üzerine mahkeme kararıyla geri alınması üzerine, Van İl Seçim Kurulu, belediye başkanlığını ikinci sıradaki AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar vermişti.

PKK'YA ÖVGÜLER DÜZDÜ

2015'te PKK'nın hendek olaylarının düzenlediği zamanlarda Türk savaş uçakları PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarını nokta atışıyla vurmuştu. Bu operasyon ise PKK'nın siyasi kanadı olan dönemin HDP'sini rahatsız etmişti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen yürüyüşte konuşan dönemin HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan "PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar." söyleminde bulunmuştu.

8 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Zeydan, 2016'da 'terör örgütüne yardım etme' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. 2022'de serbest kalan Zeydan'ın davasında mahkeme, Yargıtay'ın bozduğu kararda ısrar ederek, yine 'örgüt propagandası yapmaktan 3 yıl 1 ay 15 gün, 'örgüte yardım etmek'ten beş yıl hapis cezası vermişti. Mahkeme, Zeydan'ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, hükümle birlikte tahliyesine karar vermişti.

3 YILLIK YASAL SÜRE DOLMADI

Zeydan'a hakkındaki bir cezanın infazından sonra bekleme süresi dolmadan seçme ve seçilme gibi memnu hakları 4 Nisan 2023'de Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildiği ortaya çıkmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen karara yapılan itiraz üzerine de 29 Mart 2024'de verilen karar kaldırılmıştı. Adalet Bakanlığı verilen ek kararların kanun yararına bozulması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği ihbarname terör davalarında yetkili Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından incelendi.

MEMNU HAKLARIN İADESİ KARARI HUKUKSUZ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi dava dosyasında yaptığı incelemede, Abdullah Zeydan'ın memnu hakların iadesi kararının usulsüz olduğunu vurguladı. Yasaklanmış hakların geri verilmesinin ilk şartının, mahkum olunan cezanın infaz edilmiş olması ve mahkum olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması gerektiğinin belirtildiği kararda ikinci şartın ise, kişinin bu süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması ve hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaat oluşması gerektiği belirtildi. Dosya kapsamında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hükümlü Abdullah Zeydan hakkında yasaklanmış haklarının geri verilmesine dair kararın 04 Nisan 2023'de verildiği, ek kararının verildiği tarihte, üç yıllık sürenin geçmiş olması şeklinde belirlenen ve mahkemeye herhangi bir takdir hakkı tanımayan ilk şartın gerçekleşmediği belirtildi. Abdullah Zeydan'ın tahliye tarihinin, hükmün kesinleştiği tarih olan 20 Aralık 2022 olduğu, cezanın infazından itibaren 3 yıl geçmiş olması gerektiği vurgulanarak bu sürenin de 20 Aralık 2025 olduğu kaydedildi.