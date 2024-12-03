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Fikret Orman'dan başkanlık adaylığı sözleri

Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, gündeme dair konuştu. Fikret Orman açıklamasında; "Her zaman buradayım ve bir yere gittiğim de yok. Öyle bir durum olursa, gelirim. Sıkıntı yok. Aday çıkmazsa, Beşiktaş'ı kimseye bırakmam ve gelir bunları düzeltiriz. Ben Beşiktaş'ta başkanlık kovalamıyorum." dedi.

Haber Giriş : 03 Aralık 2024 23:33, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 23:34
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Fikret Orman'dan başkanlık adaylığı sözleri

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı. Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, yaşanan gelişmeler sonrasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

33. Beşiktaş Başkanı açıklamasında; "Rakiplerimizden biri stadını kendi yaptı, diğerinin stadını devlet yaptı. Biz de stadı yapmak zorundaydık. Benim de stadyum yapma hayalim vardı. Stadyumun yapılmasını engellemek isteyen Beşiktaşlılar bile vardı." dedi.

"BANA KUMPAS KURDULAR"

Fikre Orman sözlerinin devamında; "103 milyon euro'nun kayıp olması palavra, iftira, yalan, kumpas! Stadyumdaki localar için, bilet fiyatları için bir sürü rakamlar yazmışlar. Açılan davalarda da bunlar yok. Vagner Love'ın ücretini geç ödemişiz ve faiz ödemişiz. Bunun için dava açtılar. Victor Ruiz'in parası ödenmedi, ne oldu? Abdullah Avcı açıklama yaptı, ne oldu ona verilen paralar? Gitsin şimdi kendisini dava etsin! Beni suçladıkları şeyin dosyasını hakime bile vermediler. Bana kumpas kurdular! Bunun bir tek ayağı yok. Birkaç ayağı var. Gün geldiğinde bunları anlatacağım." ifadelerini kullandı.

İşte Fikret Orman'ın sözlerinin devamı;

"Hasan Arat'ın yönetim kurulu kuruluyordu. Hüseyin Yücel, Sayın Başkan beni aradı. Ne yapmamı tavsiye edersiniz dedi? Serdal Adalı seninle çalışmak istiyor. Onla mı bir konuşmanı tavsiye ederim dedim. Seçim 3 Aralık'taydı. Listenin verilmesine bir ya da iki gün kala Hasan Arat ona mesaj atmış. Ben de seni isteyene git dedim açıkçası. Hasan Arat'la önceden bir tanışması, birlikteliği yoktu. Hüseyin yönetime girdiğinde kulübe sponsor olacağım diye girdi dersek haksızlık ederiz. O iş üstüne yıkıldı.

Bugün çok doğru bir karar aldı. Bunlar Beşiktaş'a zarar veriyor dedi. Samet Aybaba'nın söylediklerini daha önce söylemesi lazımdı.

Ben Beşiktaş'ın eski bir başkanıyım. Seçimde kimseyi desteklemiyorum. Hüseyin Başkan da bence doğru bir şey yaptı. Seçime gitmesi, tekrar aday olması.. Bunu yapmamış olsaydı, Hasan Arat'ı bir yerde savunmak durumunda kalacaktı.

Beşiktaş, ligin lideri olan takımı 5-0 yendi. Hafta sonu Fenerbahçe'yi de yeneriz. Gelirken mesajları da okudum, Hüseyin Yücel maaşları da ödemiş. Hüseyin Yücel, Beşiktaş'a hizmet ediyor. Biz de onun yanındayız. Hüseyin ayrıca arkadan iş çevirine, birine küfür ettiren, bağırtan arkadaş değildir.

Sergen hocanın futbolla alakasını bilirim ama zaten şu an yapılması gereken şey Beşiktaş'ta daha fazla hoca ve oyuncu transferi yapmamak.

Hüseyin Yücel 'Domates, biber alayına gider' demiş. Kendi açısından doğru bir şey. 'Paraları bana ödetip, sonra çıkmayın ortaya' diyor aslında.

Beşiktaş'ın Katar'a satılması asla mümkün değil, ihtimal vermiyorum. Tevfik Yamantürk işin nereye gittiğine dikkat çekti. Yoksa Beşiktaş Divan Başkanı böyle bir şey demez. Türkiye'de marka değeri bu olduğu sürece, kimsenin gelip yatırım yapacağını düşünmüyorum. Türkiye'de yayın geliri ortada, Avrupa ile makas açıldı. Bekleyen Katarlı falan yok. Türkiye'nin en büyük çınarı Beşiktaş'a bir şey olacağı yok. Beşiktaş topa basacak, düzelir. Sosyal medyada kendini meşhur etmek üzerine olmaz

Hasan Arat konuşacak ama sakın 'Beni tehdit ettiler' diyerek kamuoyunu kandırmaya çalışmasın! Hasan Bey 'Ben beceremedim' diyecek. Bu kadar."

FİKRET ORMAN'DAN BAŞKANLIK ADAYLIĞI AÇIKLAMASI

"Kimsenin aday olmadığında ateşten gömlek giydim. Her zaman buradayım ve bir yere gittiğim de yok. Öyle bir durum olursa, gelirim. Sıkıntı yok. Aday çıkmazsa, Beşiktaş'ı kimseye bırakmam ve gelir bunları düzeltiriz. Ben Beşiktaş'ta başkanlık kovalamıyorum. Hüseyin şimdi Beşiktaş'a bu kadar para harcadı, bir şeyler yaptı. Ben şimdi Hüseyin'in karşısına çıkıp aday mı olacağım. Serdal Adalı da bir gün bu kulübe başkan olmalı. Onun da sevenleri var."

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