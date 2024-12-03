Pedofili içerik skandalı: Gaga Bulut hakkında adli soruşturma

Başsavcılık, kamu vicdanını sarsan bu olayla ilgili yasal süreci hızla başlattığını duyurdu.

Daha önce çocukları kullanarak tepki çeken bir video çeken zanlı, son yayınında pedofili içeriklere yer vererek büyük tepki topladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada uygunsuz içerikler paylaşan ve pedofili sapkınlığı yaptığı iddia edilen Gaga Bulut hakkında soruşturma başlattı.

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