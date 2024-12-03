Pedofili içerik skandalı: Gaga Bulut hakkında adli soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada uygunsuz içerikler paylaşan ve pedofili sapkınlığı yaptığı iddia edilen Gaga Bulut hakkında soruşturma başlattı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 23:45, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 23:49
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada uygunsuz içerikler paylaşan ve pedofili sapkınlığı yaptığı iddia edilen Gaga Bulut hakkında soruşturma başlattı.
Daha önce çocukları kullanarak tepki çeken bir video çeken zanlı, son yayınında pedofili içeriklere yer vererek büyük tepki topladı.
Başsavcılık, kamu vicdanını sarsan bu olayla ilgili yasal süreci hızla başlattığını duyurdu.