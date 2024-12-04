Motosiklet sürücüsü kazada öldü, yakınları çarpan otomobili parçaladı

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Süzen kullandığı 42 FDK 74 plakalı motosiklet ile yaya yolundan karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada A.E.C. (19) kullandığı 06 DNP 371 plakalı otomobil ile Süzen'in motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Süzen yola savurulurken otomobil yaklaşık 30 metre ileride durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Süzen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Parke taşıyla otomobili parçaladılar

Serdar Süzen'in yakınları acı haberi alır almaz kazanın gerçekleştiği bölgeye geldi. Gelen yakınları öfke içerisinde otomobili parke taşıyla paramparça etti. Polis öfkeli yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Süzen'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.