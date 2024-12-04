Öğretim üyesi alımı ilanında 'dekan eşi' tarif edildi
Öğretim üyesi alımı ilanında 'dekan eşi' tarif edildi
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Dolarda yeni zirve: 34,76 TL
Dolarda yeni zirve: 34,76 TL
Faizde 100-150 baz puan indirim beklentisi
Faizde 100-150 baz puan indirim beklentisi
Benzine 97 kuruş indirim geldi
Benzine 97 kuruş indirim geldi
Memur zammı %13'ü geçmeyecek mi?
Memur zammı %13'ü geçmeyecek mi?
Gözler 3 Ocak'ta: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Gözler 3 Ocak'ta: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Sözleşmeli memura ilave ikramiye hakkı
Sözleşmeli memura ilave ikramiye hakkı
Şekere taban ve tavan fiyat geliyor
Şekere taban ve tavan fiyat geliyor
UTS'de devir problemi! Her yıl 3 milyon cihaz çöpe gidecek
UTS'de devir problemi! Her yıl 3 milyon cihaz çöpe gidecek
Yeni asgari ücret için süreç salı günü başlıyor
Yeni asgari ücret için süreç salı günü başlıyor
Pedofili içerik skandalı: Gaga Bulut hakkında adli soruşturma
Pedofili içerik skandalı: Gaga Bulut hakkında adli soruşturma
Ağabeyi iki öğretmeni dövmüştü: O öğretmen açığa alındı
Ağabeyi iki öğretmeni dövmüştü: O öğretmen açığa alındı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı
Engelliler İçin Vergi Muafiyeti Çağrısı
Engelliler İçin Vergi Muafiyeti Çağrısı
DMM'den Erbil-Sabiha Gökçen iddialarına yalanlama
DMM'den Erbil-Sabiha Gökçen iddialarına yalanlama
Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
Yargıtay'dan Van seçimleri için Çifte bozma kararı
Yargıtay'dan Van seçimleri için Çifte bozma kararı
'Engelliler için Bakanlık çağrısı'
'Engelliler için Bakanlık çağrısı'
Öğretmeni darbeden veliye verilen 1680 TL ceza ertelendi
Öğretmeni darbeden veliye verilen 1680 TL ceza ertelendi
Şimdiden 50 bine yakın kişi yerinden edildi
Şimdiden 50 bine yakın kişi yerinden edildi
Öğretim üyesi, anne ve babası uyurken dördüncü kattan düşüp öldü
Öğretim üyesi, anne ve babası uyurken dördüncü kattan düşüp öldü
Özel'den Asgari ücrette '30 bin altı yok' açıklaması
Özel'den Asgari ücrette '30 bin altı yok' açıklaması
Google savunma yaptı: 'Pazarda hakim durumda değiliz'
Google savunma yaptı: 'Pazarda hakim durumda değiliz'
Dikkat! Sahte dolar piyasaya 4 sektör üzerinden sürülüyor
Dikkat! Sahte dolar piyasaya 4 sektör üzerinden sürülüyor
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Resmi Gazetede yayımlandı: Hastanelere yeni kurul geliyor
Resmi Gazetede yayımlandı: Hastanelere yeni kurul geliyor
Ergün Atalay: Asgari ücret enflasyona sebep değil
Ergün Atalay: Asgari ücret enflasyona sebep değil
Bakan Tunç: Kadına şiddet en aşağılık saldırıdır
Bakan Tunç: Kadına şiddet en aşağılık saldırıdır
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine değerlendirme
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine değerlendirme
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Gözler 3 Ocak'ta: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor

Kasım enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak 2025'e ilişkin maaş ve ücret zam oranlarında son viraja girildi. 16.5 milyon emekli, 5.3 milyon kamu personeli başta olmak üzere milyonlarca vatandaş, gözünü 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranına çevirdi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 08:22, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 08:31
Yazdır
Gözler 3 Ocak'ta: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun(TÜİK) 2024 yılı kasım ayı enflasyonunu yüzde 2.24 olarak açıklamasıyla birlikte ilk beş aylık enflasyon oranına göre SSK ve BAĞKUR emeklileri yüzde 14.57, memur ve memur emeklileri ise yüzde 10.41 zam olacak.

Buna göre, 12 bin 500 TL alan bir SGK veya BAĞKUR emeklisinin eline 14 bin 321 TL geçmiş olacak. En düşük memur aylığı ise 43 bin 283, en düşük memur emekli aylığı da 19 bin 837 TL'ye çıkacak.

16.5 milyon emekli, 5.3 milyon kamu personeli başta olmak üzere milyonlarca vatandaş, gözünü 3 Ocak^ta açıklanacak enflasyon oranına çevirdi. Memurlar ve emekliler ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Bu artışlar SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için altı aylık enflasyona göre yapılırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor.

Bu fark da yine altı aylık enflasyona göre hesaplanıyor. Son dönemde bütün bu artışların üzerine "refah payı" da eklenmiş ayrıca en düşük emekli aylığı da ara zamlarla arttırılmıştı.

BEŞ AYLIK ORAN

Türkiye İstatistik Kurumu'nun(TÜİK) 2024 yılı kasım ayı enflasyonunu yüzde 2.24 olarak açıklamasıyla birlikte SSK ve BAĞKUR emeklilerinin alacak zam da büyük oranda şekillenmiş oldu. Böylece SSK ve BAĞKUR emeklilerinin beş aylık enflasyon artışı yüzde 14.57 olacak. TÜİK enflasyon oranlarını Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos için yüzde 2.47, Eylül için yüzde 2.97, Ekim için yüzde 2.88 olarak açıklamıştı. Kasım ayının eklenmesiyle Temmuz-Kasım enflasyonu kümülatif yüzde 14,57 olarak gerçekleşti.

12 BİN 500'LİK MAAŞ 14 BİN 321 TL OLACAK

Emeklilerin zam oranının netleşmese için geriye Aralık ayı enflasyon oranı kaldı. 3 Ocak'ta açıklanacak bu oranla SSK ve BAĞKUR emeklilerinin zam oranları kesinleşmiş olacak. Kök maaşlara yapılacak enflasyon zammı oranının beş aylık ortalamasına göre; 12 bin 500 TL alan bir SGK veya BAĞKUR emeklisinin eline 14 bin 321 TL geçmiş olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 43 BİN 283 TL

Memur ve memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 2.24 enflasyona göre yeniden şekillendi. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise Temmuz 2024'te yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bunun 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.

Bu çerçevede Kasım ayı enflasyonu verileri doğrultusunda ilk beş aylık veriye göre memur ve memur emeklisi aylıklarına yüzde 10.41 oranında zam söz konusu olacak. Enflasyon farkı zam dönemlerindeki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 6 aylık değişim oranına göre hesaplanıyor.

Bu hesaplamalar doğrultusunda enflasyon farkına 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'ndeki yüzde 6 ilave edilince toplam yüzde 10.41 kümülatif zam oranı ortaya çıkıyor. Bu hesaplamaya göre en düşük memur aylığı 43 bin 283, en düşük memur emekli aylığı da 19 bin 837 TL'ye çıkacak.

MERKEZİN TAHMİNİ 15,45'E İŞARET EDİYOR

Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak rezive etmişti. Bu oran SSK ve BAĞKUR emeklilerinin Ocak zammının yüzde 15.45'e ulaşabileceğine işaret ediyor.

KÖK MAAŞ NE OLACAK?

6 aylık enflasyon kaynaklanan zam oranı kök maaşa da uygulanıyor. En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 liraya olarak belirlenmişti. Güncel rakamlara göre 3.7 milyon kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

Yüzde 14.57'ye göre yapılacak zam 12 bin 500 TL'nin altında kök maaş alanlarda kısmı değişim yaratacak. 8 bin TL ekseninde kök maaş alanlar 12 bin 500 TL'nin üzerinde çıkamazken, 11 bin TL ekseninde kök maaşı bulunanlar ise en düşük maaşın üzerine çıkmış olacak.

KANUN ÇIKACAK

Şu anda 12 bin 500 olan en düşük emekli maaşının artması için Meclis'te kanun düzenlemesi gerekiyor. Yeni yılda 12 bin 500 TL olan en düşük maaşın yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 14 bin TL ve üzerinde bir rakama ulaşabileceği dile getiriliyor.

ÖNDER YILMAZ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber