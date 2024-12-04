Gözler 3 Ocak'ta: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun(TÜİK) 2024 yılı kasım ayı enflasyonunu yüzde 2.24 olarak açıklamasıyla birlikte ilk beş aylık enflasyon oranına göre SSK ve BAĞKUR emeklileri yüzde 14.57, memur ve memur emeklileri ise yüzde 10.41 zam olacak.

Buna göre, 12 bin 500 TL alan bir SGK veya BAĞKUR emeklisinin eline 14 bin 321 TL geçmiş olacak. En düşük memur aylığı ise 43 bin 283, en düşük memur emekli aylığı da 19 bin 837 TL'ye çıkacak.



16.5 milyon emekli, 5.3 milyon kamu personeli başta olmak üzere milyonlarca vatandaş, gözünü 3 Ocak^ta açıklanacak enflasyon oranına çevirdi. Memurlar ve emekliler ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Bu artışlar SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için altı aylık enflasyona göre yapılırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor.



Bu fark da yine altı aylık enflasyona göre hesaplanıyor. Son dönemde bütün bu artışların üzerine "refah payı" da eklenmiş ayrıca en düşük emekli aylığı da ara zamlarla arttırılmıştı.



BEŞ AYLIK ORAN

Türkiye İstatistik Kurumu'nun(TÜİK) 2024 yılı kasım ayı enflasyonunu yüzde 2.24 olarak açıklamasıyla birlikte SSK ve BAĞKUR emeklilerinin alacak zam da büyük oranda şekillenmiş oldu. Böylece SSK ve BAĞKUR emeklilerinin beş aylık enflasyon artışı yüzde 14.57 olacak. TÜİK enflasyon oranlarını Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos için yüzde 2.47, Eylül için yüzde 2.97, Ekim için yüzde 2.88 olarak açıklamıştı. Kasım ayının eklenmesiyle Temmuz-Kasım enflasyonu kümülatif yüzde 14,57 olarak gerçekleşti.

12 BİN 500'LİK MAAŞ 14 BİN 321 TL OLACAK

Emeklilerin zam oranının netleşmese için geriye Aralık ayı enflasyon oranı kaldı. 3 Ocak'ta açıklanacak bu oranla SSK ve BAĞKUR emeklilerinin zam oranları kesinleşmiş olacak. Kök maaşlara yapılacak enflasyon zammı oranının beş aylık ortalamasına göre; 12 bin 500 TL alan bir SGK veya BAĞKUR emeklisinin eline 14 bin 321 TL geçmiş olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 43 BİN 283 TL

Memur ve memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 2.24 enflasyona göre yeniden şekillendi. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise Temmuz 2024'te yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bunun 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.

Bu çerçevede Kasım ayı enflasyonu verileri doğrultusunda ilk beş aylık veriye göre memur ve memur emeklisi aylıklarına yüzde 10.41 oranında zam söz konusu olacak. Enflasyon farkı zam dönemlerindeki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 6 aylık değişim oranına göre hesaplanıyor.



Bu hesaplamalar doğrultusunda enflasyon farkına 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'ndeki yüzde 6 ilave edilince toplam yüzde 10.41 kümülatif zam oranı ortaya çıkıyor. Bu hesaplamaya göre en düşük memur aylığı 43 bin 283, en düşük memur emekli aylığı da 19 bin 837 TL'ye çıkacak.



MERKEZİN TAHMİNİ 15,45'E İŞARET EDİYOR

Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak rezive etmişti. Bu oran SSK ve BAĞKUR emeklilerinin Ocak zammının yüzde 15.45'e ulaşabileceğine işaret ediyor.

KÖK MAAŞ NE OLACAK?

6 aylık enflasyon kaynaklanan zam oranı kök maaşa da uygulanıyor. En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 liraya olarak belirlenmişti. Güncel rakamlara göre 3.7 milyon kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

Yüzde 14.57'ye göre yapılacak zam 12 bin 500 TL'nin altında kök maaş alanlarda kısmı değişim yaratacak. 8 bin TL ekseninde kök maaş alanlar 12 bin 500 TL'nin üzerinde çıkamazken, 11 bin TL ekseninde kök maaşı bulunanlar ise en düşük maaşın üzerine çıkmış olacak.



KANUN ÇIKACAK

Şu anda 12 bin 500 olan en düşük emekli maaşının artması için Meclis'te kanun düzenlemesi gerekiyor. Yeni yılda 12 bin 500 TL olan en düşük maaşın yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 14 bin TL ve üzerinde bir rakama ulaşabileceği dile getiriliyor.

ÖNDER YILMAZ