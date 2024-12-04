Yenidoğan çetesi davasının duruşmasında 13. gün

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda dün yapılan duruşmada cumhuriyet savcısının görüşünü açıklamasının ardından sanıklara katılma taleplerine ilişkin diyecekleri soruldu.

Yaklaşık 7 saat süren ve müştekilerin dinlenildiği, cumhuriyet savcısının görüşünü bildirdiği dünkü duruşma, sanık avukatlarının beyanlarının alınması amacıyla bugün saat 09.30'a ertelendi.

Bu arada, dava kapsamında 22 tutuklu ve 25 tutuksuz sanığın savunmaları ile müştekilerin beyanlarının alınması tamamlandı.

Mahkeme heyetinin bugün davaya ilişkin ara kararını açıklaması bekleniyor.

10 sanık hakkında tutuklama talebi

47 sanığın yargılandığı davanın dünkü duruşmasında cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı.

Savcı, Silivri Kolan Hastanesi Sorumlu Müdürü Bener Mansuroğlu hakkında, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan suç duyurusunda bulunulmasını, hakkında dava açılarak bu dosyasıyla birleştirilmesini talep etti.

Çorlu Reyap Hastanesi mesul müdürü İbrahim Oktay hakkında da bebek Halime Alkari için, "ihmalen ölüme neden olmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan suç duyurusu talebinde bulunan savcı, müşteki Mehmet Hanifi Kaya'nın, "Davadan 1 ay önce beni arayarak ne ifade verdiğimi sordu." dediği "Kaya" bebeğin doğumunu gerçekleştiren kadın doğum doktoru Songül Kaloğlu hakkında da "ihmalen ölüme sebebiyet verme" suçundan suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Savcı, ayrıca 10 hemşire ve doktorun tanık olarak dinlenmesi, sanık doktor Rıza Keykubat, sanık hemşire yardımcısı Batuhan Çetin ve sanık başhekim Ali Dirik'in Kasım 2023'e ait HTS baz kayıtlarının istenilmesi talebinde bulundu.

Tüm sanıkların suç tarihindeki hesap hareket dökümlerinin alınmasını, sanıklara ait tüm dijital materyallerin incelenmesini talep eden savcı, SGK'ye yazı yazılarak suç tarihlerinde yapıldığı iddia edilen usulsüz işlemler nedeniyle ne kadar zarara uğradığının sorulmasını istedi.

Ölen bebekler için rapor talebi

Savcı, ayrıca tüm ifadeler bittikten ve deliller toplandıktan dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek ölen bebekler açısından rapor alınmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, Birinci International Hastanesinin sahibi Ali Aksu, Esenler Güney Hastanesinin mesul müdürü doktor Ali Dirik, doktor Şeyhmus Çelik, TRG Hospitalist Hastanesinde doktor Mehmet Gürül, TRG Hospitalist Hastanesi Genel Müdürü Murat Mantuş, Bağcılar Şafak Hastanesi İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Kazan, hemşire Ceren Hatice Kırım, hemşire Renginar Molla, hemşire Serenay Şenkalaycı ve tıbbi sekreter Sümeyye Özdemir hakkında tutuklama kararı verilmesini istedi.