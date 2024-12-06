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'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 10:27, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:54
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'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

- Operasyon

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 16 şüpheli tespit edilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheliyi yakalamıştı.

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