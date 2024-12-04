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Memur zammı %13'ü geçmeyecek mi?

Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, sosyal medya hesabından Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 09:25, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 09:25
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Memur zammı %13'ü geçmeyecek mi?

Kaya, TÜİK verilerine göre yıllık enflasyonun %47,09, aylık enflasyonun ise %2,24 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Mevcut Durum: %4,15 Enflasyon Farkı

Osman Kaya, memur ve emekli maaşlarına Ocak ayında %6 oranında toplu sözleşme zammı yapılmasının planlandığını, bunun üzerine enflasyon farkının ekleneceğini söyledi. Şu an için oluşan enflasyon farkının %4,15 olduğuna dikkat çeken Kaya, Aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte toplam zam oranının %10-13 arasında olmasının beklendiğini ifade etti.

"Memurun Geçim Derdi Bitecek mi?"

Kaya, %10-13 arası bir artışın memurlar için yeterli olmayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Ocak ayından sonra yapılacak maaş artışları, fiyat artışları karşısında kaç gün içerisinde eriyecek? Memurun rahat geçinebilmesi, geçim kaygısı yaşamaması için yapılacak zamların yetersiz olacağı aşikar."

"Refah Payı Şart"

Kaya, memur maaşlarına refah payı eklenmesi gerektiğini belirterek bu konuyu gündeme taşımak için çalışmalar yapacaklarını duyurdu. "Bu ay içerisinde gerekli görüşmeleri yaparak siyasetin ve bürokrasinin dikkatini çekeceğiz. Memur maaşları hak edilen seviyeye ulaşmalı," dedi.

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