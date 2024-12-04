Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında güvenlik güçleri denetimlerini sürdürdü. Yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 15 kişi yakalandı.

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