Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 kişi öldü
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 09:51, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 09:52
Ö.Ç'nin kullandığı 22 AAV 517 plakalı otomobil, 19 Mayıs Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobildeki sürücü Ö.Ç. ile yanındaki Ö.D. ağır yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Ö.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.