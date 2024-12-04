Gram altın güne yükselişle başladı

Öğretim üyesi alımı ilanında 'dekan eşi' tarif edildi
Öğretim üyesi alımı ilanında 'dekan eşi' tarif edildi
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Dolarda yeni zirve: 34,76 TL
Dolarda yeni zirve: 34,76 TL
Faizde 100-150 baz puan indirim beklentisi
Faizde 100-150 baz puan indirim beklentisi
Benzine 97 kuruş indirim geldi
Benzine 97 kuruş indirim geldi
Memur zammı %13'ü geçmeyecek mi?
Memur zammı %13'ü geçmeyecek mi?
Gözler 3 Ocak'ta: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Gözler 3 Ocak'ta: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Sözleşmeli memura ilave ikramiye hakkı
Sözleşmeli memura ilave ikramiye hakkı
Şekere taban ve tavan fiyat geliyor
Şekere taban ve tavan fiyat geliyor
UTS'de devir problemi! Her yıl 3 milyon cihaz çöpe gidecek
UTS'de devir problemi! Her yıl 3 milyon cihaz çöpe gidecek
Yeni asgari ücret için süreç salı günü başlıyor
Yeni asgari ücret için süreç salı günü başlıyor
Pedofili içerik skandalı: Gaga Bulut hakkında adli soruşturma
Pedofili içerik skandalı: Gaga Bulut hakkında adli soruşturma
Ağabeyi iki öğretmeni dövmüştü: O öğretmen açığa alındı
Ağabeyi iki öğretmeni dövmüştü: O öğretmen açığa alındı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı
Engelliler İçin Vergi Muafiyeti Çağrısı
Engelliler İçin Vergi Muafiyeti Çağrısı
DMM'den Erbil-Sabiha Gökçen iddialarına yalanlama
DMM'den Erbil-Sabiha Gökçen iddialarına yalanlama
Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
Yargıtay'dan Van seçimleri için Çifte bozma kararı
Yargıtay'dan Van seçimleri için Çifte bozma kararı
'Engelliler için Bakanlık çağrısı'
'Engelliler için Bakanlık çağrısı'
Öğretmeni darbeden veliye verilen 1680 TL ceza ertelendi
Öğretmeni darbeden veliye verilen 1680 TL ceza ertelendi
Şimdiden 50 bine yakın kişi yerinden edildi
Şimdiden 50 bine yakın kişi yerinden edildi
Öğretim üyesi, anne ve babası uyurken dördüncü kattan düşüp öldü
Öğretim üyesi, anne ve babası uyurken dördüncü kattan düşüp öldü
Özel'den Asgari ücrette '30 bin altı yok' açıklaması
Özel'den Asgari ücrette '30 bin altı yok' açıklaması
Google savunma yaptı: 'Pazarda hakim durumda değiliz'
Google savunma yaptı: 'Pazarda hakim durumda değiliz'
Dikkat! Sahte dolar piyasaya 4 sektör üzerinden sürülüyor
Dikkat! Sahte dolar piyasaya 4 sektör üzerinden sürülüyor
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Resmi Gazetede yayımlandı: Hastanelere yeni kurul geliyor
Resmi Gazetede yayımlandı: Hastanelere yeni kurul geliyor
Ergün Atalay: Asgari ücret enflasyona sebep değil
Ergün Atalay: Asgari ücret enflasyona sebep değil
Bakan Tunç: Kadına şiddet en aşağılık saldırıdır
Bakan Tunç: Kadına şiddet en aşağılık saldırıdır
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine değerlendirme
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine değerlendirme
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Gram altın güne yükselişle başladı

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 962 liradan satılıyor. Çeyrek altın 4 bin 960 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 780 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 10:00, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 10:37
Yazdır

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 951 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kazanarak 2 bin 962 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 960 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 780 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 650 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde, Güney Kore'de artan siyasi tansiyonun etkisi ve İsrail lübnan arasında devam eden gerginlik altının ons fiyatını desteklerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı sözle yönlendirmelerin varlık fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan JOLTS açık iş sayısı verisi işgücü talebinin zayıfladığını ancak hala devam ettiğini göstermesi, ülkenin resesyona girmeden enflasyonla mücadelesini sonuçlandırabileceğine olan iyimserliği destekledi.

Fed'in gelecek yıl izleyeceği yola ilişkin soru işaretleri yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken, bugün Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin bankanın gelecek dönem politikasına ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın son para politikası toplantısında 25 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler yüzde 75 seviyesinde bulunurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,23 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 670 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 630 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber