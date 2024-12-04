Öğretim üyesi alımı ilanında 'dekan eşi' tarif edildi
Öğretim üyesi alımı ilanında 'dekan eşi' tarif edildi
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Dolarda yeni zirve: 34,76 TL
Dolarda yeni zirve: 34,76 TL
Faizde 100-150 baz puan indirim beklentisi
Faizde 100-150 baz puan indirim beklentisi
Benzine 97 kuruş indirim geldi
Benzine 97 kuruş indirim geldi
Memur zammı %13'ü geçmeyecek mi?
Memur zammı %13'ü geçmeyecek mi?
Gözler 3 Ocak'ta: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Gözler 3 Ocak'ta: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Sözleşmeli memura ilave ikramiye hakkı
Sözleşmeli memura ilave ikramiye hakkı
Şekere taban ve tavan fiyat geliyor
Şekere taban ve tavan fiyat geliyor
UTS'de devir problemi! Her yıl 3 milyon cihaz çöpe gidecek
UTS'de devir problemi! Her yıl 3 milyon cihaz çöpe gidecek
Yeni asgari ücret için süreç salı günü başlıyor
Yeni asgari ücret için süreç salı günü başlıyor
Pedofili içerik skandalı: Gaga Bulut hakkında adli soruşturma
Pedofili içerik skandalı: Gaga Bulut hakkında adli soruşturma
Ağabeyi iki öğretmeni dövmüştü: O öğretmen açığa alındı
Ağabeyi iki öğretmeni dövmüştü: O öğretmen açığa alındı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı
Engelliler İçin Vergi Muafiyeti Çağrısı
Engelliler İçin Vergi Muafiyeti Çağrısı
DMM'den Erbil-Sabiha Gökçen iddialarına yalanlama
DMM'den Erbil-Sabiha Gökçen iddialarına yalanlama
Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
Yargıtay'dan Van seçimleri için Çifte bozma kararı
Yargıtay'dan Van seçimleri için Çifte bozma kararı
'Engelliler için Bakanlık çağrısı'
'Engelliler için Bakanlık çağrısı'
Öğretmeni darbeden veliye verilen 1680 TL ceza ertelendi
Öğretmeni darbeden veliye verilen 1680 TL ceza ertelendi
Şimdiden 50 bine yakın kişi yerinden edildi
Şimdiden 50 bine yakın kişi yerinden edildi
Öğretim üyesi, anne ve babası uyurken dördüncü kattan düşüp öldü
Öğretim üyesi, anne ve babası uyurken dördüncü kattan düşüp öldü
Özel'den Asgari ücrette '30 bin altı yok' açıklaması
Özel'den Asgari ücrette '30 bin altı yok' açıklaması
Google savunma yaptı: 'Pazarda hakim durumda değiliz'
Google savunma yaptı: 'Pazarda hakim durumda değiliz'
Dikkat! Sahte dolar piyasaya 4 sektör üzerinden sürülüyor
Dikkat! Sahte dolar piyasaya 4 sektör üzerinden sürülüyor
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Resmi Gazetede yayımlandı: Hastanelere yeni kurul geliyor
Resmi Gazetede yayımlandı: Hastanelere yeni kurul geliyor
Ergün Atalay: Asgari ücret enflasyona sebep değil
Ergün Atalay: Asgari ücret enflasyona sebep değil
Bakan Tunç: Kadına şiddet en aşağılık saldırıdır
Bakan Tunç: Kadına şiddet en aşağılık saldırıdır
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine değerlendirme
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine değerlendirme
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolarda yeni zirve: 34,76 TL

Dolar/TL kuru dün açıklanan enflasyon verilerinin faiz indirimlerini zayıflatmasının ardından bu sabah 34,76 TL ile yeni zirvesini kaydetti.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 10:01, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 10:08
Yazdır
Dolarda yeni zirve: 34,76 TL

Merkez Bankası'nın (TCMB) aralıkta faiz indirimine gideceği beklentilerini bir miktar zayıflatan dünkü TÜFE verilerinin ardından bugün de arındırılmış veriler takip edilecek.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Kasım'da yıllık yüzde 47,09, aylık yüzde 2,24 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Gıda ve alkolsüz içecekler kalemi bir önceki aya göre yüzde 5,1 ile tarihi bir artış kaydetti. Veriler bu ay için faiz indirimi beklentisini zayıflattı ancak tam olarak ortadan kaldırmadı.

İç gündemde bugün TCMB kasım ayı reel efektif döviz kuru ile fiyat gelişmeleri raporu yer alıyor. TÜİK ayrıca dün açıklanan TÜFE verilerine ilişkin arındırılmış rakamı da bugün açıklayacak.

GIDA ENFLASYONUNDA DEV ARTIŞ

İş Yatırım Ekonomisti Dağlar Özkan, "Gıda enflasyonu aylık yüzde 5,1 ile yüzde 3,9 tarihsel ortalamanın, bizim tahminimizin ve Türk-İş Ankara mutfak enflasyonu hesaplamasının çok daha üzerinde gelerek manşet enflasyona 1,3 yüzde puan katkı veriyor" dedi.

Son üç ayda taze sebze fiyatlarının yüzde 73 birikimli artışın ciddi bir "arz yönlü olumsuzluğa" işaret ettiğini belirten Özkan, "2003'te başlayan TÜFE serisinde daha sert bir 3 aylık sebze fiyat şokunu sadece 2022 Şubat, 2010 Ekim ve 2005 Kasım aylarında üç örnekte görüyoruz" dedi.

TCMB Haziran 2023'ten bu yıl Mart ayına kadar olan dönemde politika faizini 41,5 puan artırarak yüzde 50'ye yükselttikten sonra sekiz defa sabit tuttu. Piyasa beklentileri TCMB'nin önümüzdeki yıl sonuna kadar politika faizinde 20 puan indirim öngörüyor.

TCMB'ye göre TÜFE'deki beklentilerin üzerindeki artışlar "sıkılaşarak çözülemeyecek kalemler"den geldiği için para politikasında değişikliğe işaret etmiyor.

DOLAR/TL'DE YENİ ZİRVE

Dolar/TL'de yeni zirve 34.7605 ile bu sabah görüldü. Eylül ayında dolar karşısında yüzde 0,4 değer yitiren TL'nin Ekim ayındaki kaybı yüzde 0,2 ile sınırlı kalmıştı. ABD seçimleri odaklı fiyatlama yaşanan Kasım ayında TL'nin değer kaybı yüzde 1,44 oldu.

Bu sabah itibarıyla TL'nin yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 15,1 seviyesinde. TL yıl boyunca reel bazda belirgin değer kazandı.

Gecelik faiz iki aydır politika faizi altında kalarak dün günü yüzde 49,57 seviyesinde tamamladı. Fazla likidite rekor seviyelerden 500 milyar TL'nin altına indi. Toplam ters swap stoku ise 4,3 milyar dolar civarında.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber