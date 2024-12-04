Dolarda yeni zirve: 34,76 TL

Merkez Bankası'nın (TCMB) aralıkta faiz indirimine gideceği beklentilerini bir miktar zayıflatan dünkü TÜFE verilerinin ardından bugün de arındırılmış veriler takip edilecek.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Kasım'da yıllık yüzde 47,09, aylık yüzde 2,24 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Gıda ve alkolsüz içecekler kalemi bir önceki aya göre yüzde 5,1 ile tarihi bir artış kaydetti. Veriler bu ay için faiz indirimi beklentisini zayıflattı ancak tam olarak ortadan kaldırmadı.

İç gündemde bugün TCMB kasım ayı reel efektif döviz kuru ile fiyat gelişmeleri raporu yer alıyor. TÜİK ayrıca dün açıklanan TÜFE verilerine ilişkin arındırılmış rakamı da bugün açıklayacak.

GIDA ENFLASYONUNDA DEV ARTIŞ

İş Yatırım Ekonomisti Dağlar Özkan, "Gıda enflasyonu aylık yüzde 5,1 ile yüzde 3,9 tarihsel ortalamanın, bizim tahminimizin ve Türk-İş Ankara mutfak enflasyonu hesaplamasının çok daha üzerinde gelerek manşet enflasyona 1,3 yüzde puan katkı veriyor" dedi.

Son üç ayda taze sebze fiyatlarının yüzde 73 birikimli artışın ciddi bir "arz yönlü olumsuzluğa" işaret ettiğini belirten Özkan, "2003'te başlayan TÜFE serisinde daha sert bir 3 aylık sebze fiyat şokunu sadece 2022 Şubat, 2010 Ekim ve 2005 Kasım aylarında üç örnekte görüyoruz" dedi.

TCMB Haziran 2023'ten bu yıl Mart ayına kadar olan dönemde politika faizini 41,5 puan artırarak yüzde 50'ye yükselttikten sonra sekiz defa sabit tuttu. Piyasa beklentileri TCMB'nin önümüzdeki yıl sonuna kadar politika faizinde 20 puan indirim öngörüyor.

TCMB'ye göre TÜFE'deki beklentilerin üzerindeki artışlar "sıkılaşarak çözülemeyecek kalemler"den geldiği için para politikasında değişikliğe işaret etmiyor.

DOLAR/TL'DE YENİ ZİRVE

Dolar/TL'de yeni zirve 34.7605 ile bu sabah görüldü. Eylül ayında dolar karşısında yüzde 0,4 değer yitiren TL'nin Ekim ayındaki kaybı yüzde 0,2 ile sınırlı kalmıştı. ABD seçimleri odaklı fiyatlama yaşanan Kasım ayında TL'nin değer kaybı yüzde 1,44 oldu.

Bu sabah itibarıyla TL'nin yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 15,1 seviyesinde. TL yıl boyunca reel bazda belirgin değer kazandı.

Gecelik faiz iki aydır politika faizi altında kalarak dün günü yüzde 49,57 seviyesinde tamamladı. Fazla likidite rekor seviyelerden 500 milyar TL'nin altına indi. Toplam ters swap stoku ise 4,3 milyar dolar civarında.