ASELSAN ile HAVELSAN-TUSAŞ ortaklığında imzalar atıldı
ASELSAN ile HAVELSAN-TUSAŞ iş ortaklığı arasında dost-düşman tanıma, seyrüsefer ve haberleşme sistemlerinin tedariki kapsamında 84 milyon 44 bin 241 dolarlık sözleşme imzalandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 10:19, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 10:35
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.
Açıklamada, "ASELSAN ile HAVELSAN-TUSAŞ iş ortaklığı arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için hava araçlarına yönelik Dost-Düşman Tanıma, Seyrüsefer ve Haberleşme Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam bedeli 84 milyon 44 bin 241 dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.