Tekirdağ'da 855 litre sahte içki ele geçirildi

Dört şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Belirlenen bazı adreslerde yapılan aramalarda 855 litre sahte içki, 1820 makaron ele geçirildi.

Kentte, 59 ekibin katıldığı uygulamada içkili yer, bakkal, kahvehane ve büfe olmak üzere toplam 362 iş yeri kontrol edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net