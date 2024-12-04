Sahada kalbi duran öğretmen, hayata döndürüldü
Van'ın Erciş ilçesinde halısaha maçında fenalaşarak kalbi duran sınıf öğretmeni, 8 dakika süren müdahale sonrası hayata döndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 11:28, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 12:03
Erciş Vanyolu Mahallesi'nde sınıf öğretmeni Deniz, maç sırasında fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen öğretmene, doktorlar 8 dakika boyunca kalp masajı yaptı.
Müdahale ile hayata dönen öğretmen, anjiyo işlemi sonrası sağlığına kavuştu. Doktorların hızlı müdahalesi, Deniz'in hayatını kurtardı.