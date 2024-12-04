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Otomotiv sektöründen 3,2 milyar dolarlık ihracat

Türk otomotiv sektörü kasım ayında 3,2 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 12:45, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 12:46
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Otomotiv sektöründen 3,2 milyar dolarlık ihracat

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv ihracatı kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 artışla 3 milyar 241 milyon dolar oldu.

Aylık bazda ülke ihracatında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisinin ocak-kasım toplam dış satımı ise yüzde 6 artışla 33 milyar 732 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasımda, sektörün alt ürün gruplarından tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 326 milyon dolar, binek otomobil dış satımı 1 milyar 139 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 394 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı 236 milyon dolar, çekiciler ihracatı ise 90 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat Almanya'ya yapılırken, Fransa'ya yüzde 16, Romanya'ya yüzde 65, ABD'ye yüzde 17, İspanya'ya yüzde 34 ihracat artışı yaşandı.

Kasımda Fransa, yüzde 33 artış ve 393 milyon dolar ihracatla, en fazla dış satım kaydedilen ülke olarak öne çıktı. Almanya'ya 393 milyon dolar ve İtalya'ya 360 milyon dolar ihracat yapıldı.

Ülke grubunda yüzde 72,4 payla ilk sırada yer alan Avrupa Birliği'ne dış satım, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 9 artışla 2 milyar 333 milyon dolar olarak kaydedildi.

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