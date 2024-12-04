Antalya'da 1 haftada 210 kişi tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimleri, kent genelinde bir hafta boyunca yoğun denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi. Kasten öldürme, yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık ve cinsel suçlar başta olmak üzere birçok asayiş olayında 2 bin 122 kişi yakalanırken, 210 kişi tutuklanarak adli makamlara sevk edildi.

Uygulama ve denetimlerde 180 bin 337 şahıs sorgulandı, 506'sı aranan kişi olmak üzere toplam 2 bin 122 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 210 kişi tutuklandı. 32 bin 965 araç ve motosiklet incelendi, çalıntı/hacizli 25 araç ve motosiklet yakalandı. 57 geçici konaklama yeri kontrol edildi, 5 işletmeye idari yaptırım uygulandı ve 78 kiralık araç firması denetlendi.

Huzur uygulaması kapsamında; 4 bin 477 kişi sorgulandı, 9 aranan şahıs yakalandı, 847 araç sorgulandı, 16 sürücüye idari para cezası kesildi, 3 umuma açık iş yeri hakkında "mesul müdür bulundurmamaktan" işlem yapıldı.

Motosiklet uygulamasında; 4 bin 552 kişi ve bin 17 motosiklet sorgulandı, 20 aranan şahıs yakalandı, 4 motor/şasi numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi. 176 araç sürücüsüne idari ceza uygulanırken, 6 motosiklet trafikten men edildi. Uygulamalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 6 kişide uyuşturucu madde ele geçirildi.

KYK çevresi denetimlerinde; 60 kız öğrenci yurdu ve çevresi kontrol edildi. 3 bin 764 kişi ve 835 araç sorgulandı, 16 kişiye idari para cezası uygulandı.

Change araçlara yönelik çalışmada; 9 lüks araca el konuldu, şasi ve kimlik bilgilerinin değiştirildiği tespit edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 5 araç, 5 motosiklet, 47 ateşli silah, 195 fişek, 71 tüfek kartuşu ve 10 kesici alet ele geçirildi.