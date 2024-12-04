İkinci el araç alımında yeni dönem
İkinci el araç alımında yeni dönem
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Ak Partili Dağ'dan açıklama: Asgari ücrete refah payı var mı?
Ak Partili Dağ'dan açıklama: Asgari ücrete refah payı var mı?
MEB'den yabancı dil eğitimine yönelik yeni proje
MEB'den yabancı dil eğitimine yönelik yeni proje
Türkiye'den 6 üniversite 'en yeşil üniversiteler' sıralamasında
Türkiye'den 6 üniversite 'en yeşil üniversiteler' sıralamasında
Tıp dünyasında tek! 15 yaşındaki kızın eklemleri yerinden çıkıyor
Tıp dünyasında tek! 15 yaşındaki kızın eklemleri yerinden çıkıyor
Damacana suya 'tavan fiyat' için harekete geçildi
Damacana suya 'tavan fiyat' için harekete geçildi
Togg 11 aydır zirvede
Togg 11 aydır zirvede
Yenidoğan Çetesi'ne yeni operasyon: 5'i doktor 14 gözaltı
Yenidoğan Çetesi'ne yeni operasyon: 5'i doktor 14 gözaltı
Öğretim üyesi alımı ilanında 'dekan eşi' tarif edildi
Öğretim üyesi alımı ilanında 'dekan eşi' tarif edildi
Dolarda yeni zirve: 34,76 TL
Dolarda yeni zirve: 34,76 TL
Faizde 100-150 baz puan indirim beklentisi
Faizde 100-150 baz puan indirim beklentisi
Benzine 97 kuruş indirim geldi
Benzine 97 kuruş indirim geldi
Memur zammı %13'ü geçmeyecek mi?
Memur zammı %13'ü geçmeyecek mi?
Gözler 3 Ocak'ta: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Gözler 3 Ocak'ta: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Sözleşmeli memura ilave ikramiye hakkı
Sözleşmeli memura ilave ikramiye hakkı
Şekere taban ve tavan fiyat geliyor
Şekere taban ve tavan fiyat geliyor
UTS'de devir problemi! Her yıl 3 milyon cihaz çöpe gidecek
UTS'de devir problemi! Her yıl 3 milyon cihaz çöpe gidecek
Yeni asgari ücret için süreç salı günü başlıyor
Yeni asgari ücret için süreç salı günü başlıyor
Pedofili içerik skandalı: Gaga Bulut hakkında adli soruşturma
Pedofili içerik skandalı: Gaga Bulut hakkında adli soruşturma
Ağabeyi iki öğretmeni dövmüştü: O öğretmen açığa alındı
Ağabeyi iki öğretmeni dövmüştü: O öğretmen açığa alındı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı
Engelliler İçin Vergi Muafiyeti Çağrısı
Engelliler İçin Vergi Muafiyeti Çağrısı
DMM'den Erbil-Sabiha Gökçen iddialarına yalanlama
DMM'den Erbil-Sabiha Gökçen iddialarına yalanlama
Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
Yargıtay'dan Van seçimleri için Çifte bozma kararı
Yargıtay'dan Van seçimleri için Çifte bozma kararı
'Engelliler için Bakanlık çağrısı'
'Engelliler için Bakanlık çağrısı'
Öğretmeni darbeden veliye verilen 1680 TL ceza ertelendi
Öğretmeni darbeden veliye verilen 1680 TL ceza ertelendi
Şimdiden 50 bine yakın kişi yerinden edildi
Şimdiden 50 bine yakın kişi yerinden edildi
Öğretim üyesi, anne ve babası uyurken dördüncü kattan düşüp öldü
Öğretim üyesi, anne ve babası uyurken dördüncü kattan düşüp öldü
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ak Partili Dağ'dan açıklama: Asgari ücrete refah payı var mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Asgari ücrete refah payı" uygulamasına dair açıklama yaptı. Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gerek duyulması halinde yeni asgari ücrette düzenleme yapabileceğini duyurdu.

Haber Giriş : 04 Aralık 2024 14:13, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 14:13
Yazdır
Ak Partili Dağ'dan açıklama: Asgari ücrete refah payı var mı?

Asgari ücretle ilgili tartışmalar sürerken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan önemli bir açıklama geldi. 10 Aralık'taki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi, milyonlarca çalışanın "asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aradığı dönemde Dağ, yeni asgari ücretin belirlenmesinde rakamın değil, oranların daha önemli olduğunu vurguladı.

Mynet'e konuşan Hamza Dağ, "Asgari ücretin belirlenmesi açık ve net bir süreç. İşveren ve işçi temsilcileri önümüzdeki günlerde bir araya gelip, mevcut ve beklenen enflasyonu da göz önünde bulundurarak tüm verileri masaya yatıracaklar" dedi.

"Ücretin miktarından çok oran önemli"

"Burada asgari ücretin miktarından daha çok oran daha önemli. Birçok kimsenin sigortası asgari ücretten gösteriliyor olsa da biz biliyoruz ki çoğu sektörde özellikle sanayi alanında, hizmet sektöründe de asgari ücretle maaş alan kişi sayısı sigorta sayısından çok çok daha az. Miktar konusunda benim bir şey söylemem doğru değil" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı şunları dile getirdi:

"Dolayısıyla burada asgari ücretin miktarından daha çok oran önemli! Üst gelir grubundaki insanların da asgari ücretten yukarıda maaş alanların oranları da bu oran üzerinden belirleniyor. Bu oran konusunda işçi ve işveren temsilcileri talepleri ortaya koyacaklar.

"Cumhurbaşkanımız devreye girer"

Asgari ücret zammının henüz hangi oranlardan pazarlığa başlayacağı bilinmezliğini korusa da masadan çıkacak düşük zam oranına karşı çalışanların beklentisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek refah payı artışı. Bu konudaki beklentilere ilişkin de açıklamada bulunan Hamza Dağ, "Kamuda hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, hem de önceki yıllarda özellikle pandemiden sonra çok ciddi enflasyonla karşı karşıya kaldığımızda Cumhurbaşkanımız da devreye girmişti. Yine ihtiyaç gördüğünde Cumhurbaşkanımız devreye girer. Burada oran konusunda bir karar verilecek."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber