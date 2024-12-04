Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' eleştirilerine yanıt: Geçici bir tedbir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi.

NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen, toplantıdan öne çıkan başlıkları aktardı.

KAYYUM SÜREÇLERİ

Yerlikaya, terörle demokrasinin yan yana duramacağının altını çizip "Bir bir hukuk devletiyiz. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yok. Kim olursa olsun suç işleme özgürlüğü yok." dedi.

Oyla seçilenin de suç işlediysa bedelini ödeyeceğini dile getiren Yerlikaya, "Belediye başkanları da yasaya tabi. Belediye başkanı terör örgütü iltisaklısıysa savcı soruşturması, birinci mahkemeden ceza almışsa, halkın verdiği iradeyi böyle kullanıyorum cüreti gösterdiyse gereken yapılır. Kayyum, geçici bir tedbir. Her iki ayda bir tekrar alıyoruz. O arada bakıyoruz, yeni gelişme var mı diye." konuştu.

Belediye başkanlarına "terör baronlarından kendilerini kurtarmalarını" söyleyen Yerlikaya, "Seçilmiş, atanmış, hiç bir parti farketmez. Sandıkla gelenler 45-46'ıncı maddeleri iyi okumalı. Adaylık süreçlerini de iyi değerlendirmelerini öneririm." değerlendirmesinde bulundu.

ABDULLAH ZEYDAN KARARI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında "yasaklanmış haklarının geri verilmesine dair ek kararların hukuki değerden yoksun olduğu" gerekçesiyle bozulmasına ve yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

Zeydan'ın adaylık ve seçilme haklarının bulunmadığının kesinleşmiş olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, "Karar buradan Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidecek. Bundan sonra ne olacağına ve itiraz sürecine bakmak lazım." dedi.

AHMET TÜRK'ÜN GERİ DÖNEBİLECEĞİ İDDİLARI

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'ün geri döneceği iddialarına ilişkin "Bizim gündemimizde öyle bir şey yok." diyen Yerlikaya, "10 yıl üstü ceza durumu var. Devam ederken nasıl döner." diye konuştu.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDEKİ GERGİNLİK

20 Kasım'da Plan Bütçe Komisyonu'ndaki CHP'li milletvekilleri ile gerginlik yaşayan Yerlikaya, "Meclis koridorlarında daha önce bir bakana rastlamamış engelleme gördüm. Bunun halk tabiriyle ne anlama geldiğini söylemek istemiyorum. Ama Meclis'e yakışmadığını söylemek isterim." dedi.

Protesto olacağını tahmin ettiklerini ifade eden Yerlikaya, "Keşke böyle bir şey olmasaydı. Keşke oturup konuşsaydık." açıklamasında bulundu.

DÜZENLİ GÖÇMEN

2023 yılının Haziran ayında göreve geldiklerinde 5 milyon 196 bin düzenli göçmen olduğuna işaret eden Yerlikaya, "30 Kasım itibarıyla 4 milyon 171 bin kayıtlı yabancı var. 1 milyon 25 bin kayıtlı yabancı sayısı azaldı. 4 milyon 171 bin kayıtlı yabancının 2 milyon 935 bini Suriyeli." dedi.

Göçmenlerin adres takiplerini yaptıklarını ve 731 bininin adret bulunduğunu belirten Yerlikaya, "150 bin 327'si bulunamadı. Diğerleri adres güncellemesi yaptı. 3 yıldır hiç bir hizmet almayanlar vardı aralarında. Bunların yüzde 99,9 Avrupa'ya gittiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenli göçle ilgili adres güncelleme işinde 2025 Ocak ayının ilk haftasından itibaren bildirim yükümlülüğü getirdiklerini anlatan Yerlikaya, "Konumla birlikte mesaj gönderecekler bize. Konumlu mesaj bildirimi yapmayınca polis ve jandarma gidecek. Bunların hepsini polis ve jandarma karakollarına zimmetledik. Kurduğumuz sistem, ay sonlarında sayı bildirecek. Sapmalar tespit edilip takibi yapılacak. Göç İdaresi Başkanlığı, her ay bize durumu bildirecek. Konum mesajı göndermede iki kere ihlal edene yaptırım uygulanacak.

Düzenli göçmenler çalışıyorsa artık sigortalı olacak. Yerli vatandaş hangi kurala bağlı çalışıyorsa göçmen de ona tabi olacak. Bu konuda denetimlere de başlıyoruz." dedi.

SINIR GÜVENLİĞİ

Yerlikaya; Suriye, Irak ve İran sınırlarında termal takip yaptıklarını ifade etti. Termal takibin Suriye ve Irak sınırlarının tamamına kurulduğuna, sadece İran sınırının Van tarafından 78 kilometrelik bir alanın açık kaldığına işaret eden Yerlikaya, "O bölge için de kaynak teminini tamamladık. 2025'te o bölge de bitecek. Bu önlem sayesinde sınırdan geçişi önlenen kişi sayısı, 230 bin 428. Ayrıca biz 131 bin kişiyi deport ettik. Bütün Avrupa Birliği ülkelerinin deport ettiği kişi sayısı, 91 bin kişi." dedi.

Türkiye'ye vizeyle gelip vizesi bittiği için ceza ödeyerek çıkanların sayısın da 574 bin 58 olarak açıklayan Yerkikaya, "Bu, son 18 ayın verisi. Son 18 ayda 181 bin 955 Suriyeli de gönüllü olarak gitmiş. 2016'dan bu yana gönüllü olarak giden Suriyeli sayısı 737 bin kişi." diye konuştu.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Türkiye'deki 2 milyon 935 bin kayıtlı Suriyelinin 1 milyon 247 bin 432'si Halep'li, 189 bin 673 kişinin İdlib'li, 107 bin kişinin de Deyr Zor'dan olduğunu ifade eden Yerlikaya, "İdlib'i de dahil edersek bu 4 güvenli bölgede huzurlu ortam olursa herkes toprağına dönmek istiyor. Biz, onlarla konuşuyoruz sürekli. Hemen oraya dönmek istediğini söyleyenlere biraz bekleyin diyoruz. Henüz tam olarak güvenli değil. Güvenli olduğu kaydı gelince duyuracağız. Halepli olanların çok büyük kısmı dönecektir." dedi.

YENİ YARGI PAKETİ

Adalet Bakanlığı ile birlikte 10'uncu Yargı Paketi üstünde çalıştıklarını belirten Yerlikaya, tehdit ve yaralama suçlarını azalatmaya yönelik bir çalışma yapıldığını bildirdi.

Polis ve jandarmanın vatandaşla direkt teması olan birimlerine yaka kamerası takytıklarını da sözlerine ekleyen Yerlikaya, "Bu yıl 23 bin yaka kamerası takıldı. Aselsan ile çalışıyoruz. 2025 Temmuz'una kadar bu sayı 50 bine çıkacak. Yaka kameralarında yüz tanıma sistemi de standart hale gelecek." dedi.