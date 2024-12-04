Asgari ücret süreci başlıyor: Bakan Işıkhan'dan açıklama

Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin 10 Aralık Salı günü başlayacağını belirtti. Konuyla ilgili bir beklenti olduğunun farkında olduklarını ifade eden Işıkhan, sürecin tamamlanmasının ardından gerekli açıklamaların yapılacağını söyledi. Ayrıca basın mensuplarının refah payı ilişkin sorusunun üzerine, önceliğimiz asgari ücret, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için düzenli bilgilendirme yapacaklarını belirtti.

İlk toplantı 10 Aralık salı günü

Işıkhan'ın açıklamaları, 2024 yılı için asgari ücretin belirlenmesini bekleyen milyonlarca çalışan için önemli bir gelişme detayların, toplantılar tamamlandıkça netleşmesi bekleniyor.