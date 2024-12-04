Özel'den, milletvekillerine sosyal medya uyarısı ve bütçe uyarısı
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren kapalı grup toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin milletvekillerinden 2025 yılı bütçe görüşmelerine tam katılım sağlamalarını istediği, parti politikalarına ilişkin konuların ve sorunların sosyal medyadan dile getirilmemesi konusunda milletvekillerine uyarıda bulunduğu öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin milletvekillerinden 2025 yılı bütçe görüşmelerine tam katılım sağlamalarını istediği, parti politikalarına ilişkin konuların ve sorunların sosyal medyadan dile getirilmemesi konusunda milletvekillerine uyarıda bulunduğu öğrenildi.
Özel, TBMM Genel Kurulu'nda 9-20 Aralık'ta görüşülecek 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri öncesinde partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.
Alınan bilgiye göre, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren kapalı grup toplantısında, kesintisiz 12 gün sürecek bütçe görüşmelerinde CHP'nin izleyeceği yol haritası ele alındı.
Genel Kurul'daki görüşmelere tüm milletvekillerinden mazeretsiz katılım isteyen Özel'in, parti politikalarına ilişkin konuların ve sorunların sosyal medyadan dile getirilmemesi konusunda milletvekillerine uyarıda bulunduğu öğrenildi.
Toplantıda, Özgür Özel'in konuşmasının ardından, milletvekillerine bütçe takvimine ve Genel Kurul'daki işleyişe ilişkin sunum yapıldığı kaydedildi.