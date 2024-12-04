Özel'den, milletvekillerine sosyal medya uyarısı ve bütçe uyarısı

Genel Kurul'daki görüşmelere tüm milletvekillerinden mazeretsiz katılım isteyen Özel'in, parti politikalarına ilişkin konuların ve sorunların sosyal medyadan dile getirilmemesi konusunda milletvekillerine uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren kapalı grup toplantısında, kesintisiz 12 gün sürecek bütçe görüşmelerinde CHP'nin izleyeceği yol haritası ele alındı.

Özel, TBMM Genel Kurulu'nda 9-20 Aralık'ta görüşülecek 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri öncesinde partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.

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