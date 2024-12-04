Bakan Uraloğlu'ndan internet paketlerine zam açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan internet paketlerine zam açıklaması
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
'Yabancı dil eğitiminde çağın ihtiyaçlarına göre proje geliştiriyoruz'
'Yabancı dil eğitiminde çağın ihtiyaçlarına göre proje geliştiriyoruz'
Başkan Yardımcısını makam odasında darbeden 2 şüpheli tutuklandı
Başkan Yardımcısını makam odasında darbeden 2 şüpheli tutuklandı
Memurlar için yapılan düzenleme görüşmeleri başladı
Memurlar için yapılan düzenleme görüşmeleri başladı
Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğüyle sorunumuz yok
Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğüyle sorunumuz yok
Şehidin cenaze konvoyunda kaza; 6 yaralı
Şehidin cenaze konvoyunda kaza; 6 yaralı
Asgari ücret süreci başlıyor: Bakan Işıkhan'dan açıklama
Asgari ücret süreci başlıyor: Bakan Işıkhan'dan açıklama
Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' eleştirilerine yanıt: Geçici bir tedbir
Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' eleştirilerine yanıt: Geçici bir tedbir
Faiz indirimi ne zaman gelecek?
Faiz indirimi ne zaman gelecek?
Plaka tescil işlemleri e-Devlet'te! Notere gitme zorunluluğu kalktı
Plaka tescil işlemleri e-Devlet'te! Notere gitme zorunluluğu kalktı
Ak Partili Dağ'dan açıklama: Asgari ücrete refah payı var mı?
Ak Partili Dağ'dan açıklama: Asgari ücrete refah payı var mı?
MEB'den yabancı dil eğitimine yönelik yeni proje
MEB'den yabancı dil eğitimine yönelik yeni proje
Türkiye'den 6 üniversite 'en yeşil üniversiteler' sıralamasında
Türkiye'den 6 üniversite 'en yeşil üniversiteler' sıralamasında
Tıp dünyasında tek! 15 yaşındaki kızın eklemleri yerinden çıkıyor
Tıp dünyasında tek! 15 yaşındaki kızın eklemleri yerinden çıkıyor
Damacana suya 'tavan fiyat' için harekete geçildi
Damacana suya 'tavan fiyat' için harekete geçildi
Togg 11 aydır zirvede
Togg 11 aydır zirvede
Yenidoğan Çetesi'ne yeni operasyon: 5'i doktor 14 gözaltı
Yenidoğan Çetesi'ne yeni operasyon: 5'i doktor 14 gözaltı
Öğretim üyesi alımı ilanında 'dekan eşi' tarif edildi
Öğretim üyesi alımı ilanında 'dekan eşi' tarif edildi
Dolarda yeni zirve: 34,76 TL
Dolarda yeni zirve: 34,76 TL
Faizde 100-150 baz puan indirim beklentisi
Faizde 100-150 baz puan indirim beklentisi
Benzine 97 kuruş indirim geldi
Benzine 97 kuruş indirim geldi
Memur zammı %13'ü geçmeyecek mi?
Memur zammı %13'ü geçmeyecek mi?
Gözler 3 Ocak'ta: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Gözler 3 Ocak'ta: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Sözleşmeli memura ilave ikramiye hakkı
Sözleşmeli memura ilave ikramiye hakkı
Şekere taban ve tavan fiyat geliyor
Şekere taban ve tavan fiyat geliyor
UTS'de devir problemi! Her yıl 3 milyon cihaz çöpe gidecek
UTS'de devir problemi! Her yıl 3 milyon cihaz çöpe gidecek
Yeni asgari ücret için süreç salı günü başlıyor
Yeni asgari ücret için süreç salı günü başlıyor
Pedofili içerik skandalı: Gaga Bulut hakkında adli soruşturma
Pedofili içerik skandalı: Gaga Bulut hakkında adli soruşturma
Ağabeyi iki öğretmeni dövmüştü: O öğretmen açığa alındı
Ağabeyi iki öğretmeni dövmüştü: O öğretmen açığa alındı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Uraloğlu'ndan internet paketlerine zam açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, internet tarifelerindeki yüksek fiyatlara yönelik CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'nun soru önergesine yanıt verdi. Bakan, tarifelerin serbest piyasa koşullarına göre belirlendiğini ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) düzenlemelerine uygun olduğu sürece işletmecilerin fiyatları serbestçe belirleme hakkına sahip olduğunu ifade etti. Uraloğlu, BTK'nın azami ücret tarifesi ve piyasa analizleri ile süreci denetlediğini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 17:45, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 17:47
Yazdır
Bakan Uraloğlu'ndan internet paketlerine zam açıklaması

Uraloğlu, "İşletmeciler, sundukları hizmetler için belirledikleri tarifeleri, mevzuat ve BTK düzenlemelerine uygun olduğu sürece özgürce belirleyebilir" dedi.

İnternet paketlerine gelen fahiş zamlara tepkiler sürerken Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zamları "serbestlikle" açıkladı.

"TARİFELER BTK ONAYINA TABİDİR"

Mevzuatı hatırlatan Bakan, "İşletmeciler, abonelerine sundukları hizmetlerine karşı uygulayacakları tarifeleri ilgili mevzuata ve BTK düzenlemelerine aykırı olmadığı sürece serbestçe belirleyebilmektedir.

Ayrıca, BTK'ca Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi ile işletmecilerin belirli hizmet kalemlerine ilişkin tüketicilere uygulayabilecekleri azami ücretler belirlenmektedir.

Diğer taraftan ilgili mevzuat çerçevesinde BTK tarafından yapılan Pazar analizleri neticesinde Etkin Piyasa Gücüne (EPG) sahip olduğu belirlenen işletmecilerin toptan düzeydeki hizmetlere (EPG'ye sahip işletmecinin diğer işletmecilere sunduğu hizmetlere) ilişkin tarifeleri BTK onayına tabidir" açıklaması yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber