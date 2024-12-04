Borsa günü yükselişle tamamladı

Bakan Işıkhan: Adalet ve ekonomik dengeyi gözeteceğiz
Bakan Işıkhan: Adalet ve ekonomik dengeyi gözeteceğiz
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Memurlar için yapılan düzenleme görüşmeleri tamamlandı
Memurlar için yapılan düzenleme görüşmeleri tamamlandı
Şimşek'ten birikim tavsiyesi: Sigara içmeyerek 147 bin TL kazanabilirsiniz
Şimşek'ten birikim tavsiyesi: Sigara içmeyerek 147 bin TL kazanabilirsiniz
FETÖ'nün Varlık Fonu'na devredilen malikanesine Türk bayrakları çekildi
FETÖ'nün Varlık Fonu'na devredilen malikanesine Türk bayrakları çekildi
Profesör, terör örgütü propagandasından tutuklandı
Profesör, terör örgütü propagandasından tutuklandı
Bakan Uraloğlu'ndan internet paketlerine zam açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan internet paketlerine zam açıklaması
'Yabancı dil eğitiminde çağın ihtiyaçlarına göre proje geliştiriyoruz'
'Yabancı dil eğitiminde çağın ihtiyaçlarına göre proje geliştiriyoruz'
Başkan Yardımcısını makam odasında darbeden 2 şüpheli tutuklandı
Başkan Yardımcısını makam odasında darbeden 2 şüpheli tutuklandı
Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğüyle sorunumuz yok
Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğüyle sorunumuz yok
Şehidin cenaze konvoyunda kaza; 6 yaralı
Şehidin cenaze konvoyunda kaza; 6 yaralı
Asgari ücret süreci başlıyor: Bakan Işıkhan'dan açıklama
Asgari ücret süreci başlıyor: Bakan Işıkhan'dan açıklama
Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' eleştirilerine yanıt: Geçici bir tedbir
Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' eleştirilerine yanıt: Geçici bir tedbir
Faiz indirimi ne zaman gelecek?
Faiz indirimi ne zaman gelecek?
Plaka tescil işlemleri e-Devlet'te! Notere gitme zorunluluğu kalktı
Plaka tescil işlemleri e-Devlet'te! Notere gitme zorunluluğu kalktı
Ak Partili Dağ'dan açıklama: Asgari ücrete refah payı var mı?
Ak Partili Dağ'dan açıklama: Asgari ücrete refah payı var mı?
MEB'den yabancı dil eğitimine yönelik yeni proje
MEB'den yabancı dil eğitimine yönelik yeni proje
Türkiye'den 6 üniversite 'en yeşil üniversiteler' sıralamasında
Türkiye'den 6 üniversite 'en yeşil üniversiteler' sıralamasında
Tıp dünyasında tek! 15 yaşındaki kızın eklemleri yerinden çıkıyor
Tıp dünyasında tek! 15 yaşındaki kızın eklemleri yerinden çıkıyor
Damacana suya 'tavan fiyat' için harekete geçildi
Damacana suya 'tavan fiyat' için harekete geçildi
Togg 11 aydır zirvede
Togg 11 aydır zirvede
Yenidoğan Çetesi'ne yeni operasyon: 5'i doktor 14 gözaltı
Yenidoğan Çetesi'ne yeni operasyon: 5'i doktor 14 gözaltı
Öğretim üyesi alımı ilanında 'dekan eşi' tarif edildi
Öğretim üyesi alımı ilanında 'dekan eşi' tarif edildi
Dolarda yeni zirve: 34,76 TL
Dolarda yeni zirve: 34,76 TL
Faizde 100-150 baz puan indirim beklentisi
Faizde 100-150 baz puan indirim beklentisi
Benzine 97 kuruş indirim geldi
Benzine 97 kuruş indirim geldi
Memur zammı %13'ü geçmeyecek mi?
Memur zammı %13'ü geçmeyecek mi?
Gözler 3 Ocak'ta: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Gözler 3 Ocak'ta: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Şekere taban ve tavan fiyat geliyor
Şekere taban ve tavan fiyat geliyor
UTS'de devir problemi! Her yıl 3 milyon cihaz çöpe gidecek
UTS'de devir problemi! Her yıl 3 milyon cihaz çöpe gidecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazanarak 9.886,05 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 18:21, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 18:27
Yazdır
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazanarak 9.886,05 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 58,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 103,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,99 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 1,39 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber