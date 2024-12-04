FETÖ'nün Varlık Fonu'na devredilen malikanesine Türk bayrakları çekildi

14 bin 182 metrekare açık, 7 bin 379 metrekare kapalı alana sahip 4 katlı Varlık Fonu'na geçen Lüks malikanenin girişine büyük boyutlarda iki Türk bayrağı asıldı.

FETÖ terör örgütüne finansal destek sağlayan Koza İpek Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek yurt dışına kaçmıştı. Koza-İpek Holding ve 12 şirket ile gayrimenkuller Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) Türkiye Varlık Fonu'na devredilmişti.

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