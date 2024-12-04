Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu
Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 22 Aralık Pazar, çoğunluk sağlanamazsa 29 Aralık Pazar günü yapılacak
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 19:28, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 19:29
Beşiktaş Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının tarihi belirlendi.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, başkanlık seçiminin yapılacağı olağanüstü genel kurul toplantısının 22 Aralık Pazar günü gerçekleştirileceği, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık Pazar günü yapılacağı bildirildi.
Olağanüstü seçimli genel kurulun, Sinan Erdem Spor Salonu?nda saat 10.00'da başlayacağı ifade edildi.
Kulübün mevcut başkanı Hüseyin Yücel, genel kurulda aday olacağını açıkladı.