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'MİT personeliyiz' diyerek ODTÜ'lü profesörü 35 milyon TL dolandırdılar; 6 tutuklama

Çanakkale'de yaşayan, ODTÜ'den emekli Prof. Dr. Nihad Peynircioğlu (80), telefonda kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Prof. Dr. Nihad Peynircioğlu'nu 35 milyon TL dolandırdığı ileri sürülen 11 şüpheli, 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 18:47, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 18:52
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'MİT personeliyiz' diyerek ODTÜ'lü profesörü 35 milyon TL dolandırdılar; 6 tutuklama

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra eşiyle birlikte Bozcaada'ya yerleşen Prof. Dr. Nihad Peynircioğlu'nu, 24 Temmuz'da telefonla arayıp kendisini MİT personeli olarak tanıtan kişi, banka hesaplarından terör bağlantılı hesaplara para aktarıldığını belirtip, banka ve evdeki tüm mal varlıklarını bildirmelerini istedi. Daha sonra kendisini İstanbul Emniyet Müdürlüğü özel kalem personeli olarak tanıtan başka kişi de Prof. Dr. Peynircioğlu'na örgüt üyelerine hesabından para transferi yapılmış gibi gösterildiği sahte dekontlar gönderdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Panik yaptığını belirten Prof. Dr. Peynircioğlu, bankadaki 15 milyon TL'sini çekip, Çanakkale Güzelyalı'da bir kişiye teslim etti. Prof. Dr. Peynircioğlu, farklı bir hesabında bulunan 20 milyon TL'yi de İntepe bölgesinde bir kişiye teslim etti. Durumu avukat olan kızına anlatan Prof. Dr. Peynircioğlu, dolandırıldığını anlayıp, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılığın talimatıyla polisin yaptığı incelemede Prof. Dr. Peynircioğlu'nu dolandıran şüphelilerin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan ve başka bir profesörü de dolandırma hazırlığında oldukları belirlenen Mahmut K., kardeşleri Abdülkadir K., Kasım K. ile Halil E., İbrahim Halil A. ve Mehmet Y. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, takibe alındı. Aylar süren takibin ardından şüphelilere yönelik Şanlıurfa başta olmak üzere Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Mahmut K., kardeşleri Abdülkadir K., Kasım K. ile Halil E., İbrahim Halil A., Mehmet Y.'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

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'ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİNİ OKUYUP, AĞLADILAR'

Polisteki ifadesinde şüpheliler tarafından ilk aramanın 24 Temmuz'da geldiğini söyleyen Prof. Dr. Peynircioğlu, "Kendisini MİT'ten biri olarak tanıttı. Fotoğraflarımızın değişik olduğu kimliklerimizin resmini attı. Ardından özel bir bankadan benim ve eşim adına gönderilmiş dekontları bizimle paylaştı sonra hemen sildi. Makbuzlarda eşim ve benim adım geçiyordu. 'Terör örgütü FETÖ'ye hesaplarınızdan para aktarılmış' dediler. Daha sonra bu görüntüleri sildirdiler. Dolandırılan insanların videolarını izlettirip, 'Siz de bunlar gibi mağdur olabilirsiniz' dediler. Bizi ikişer saatte bir aramaya başladılar. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyup, ağladılar. 'Bu bir vatan borcu' dediler. Operasyon yaptıklarını söylediler, biz de inandık. E-devlet şifrelerimizi istediler. Güvenip, verdik. Kendilerini 'Zafer Aktaş, Selami Yıldız, İlyas Kayış, Atalar Yıldırım' ismiyle tanıttılar. Hesaplarımızın korumaya alındığını ve paralarımızı çekip, teslim etmemizi söylediler. İlk etapta 5 Ağustos'ta 409 bin 509 dolar, 12 Ağustos'ta 70 bin dolar, 250 bin euro, 74 bin sterlin, 6 Eylül'de 174 bin 587 doları önce Güzelyalı taraflarında ardından İntepe'de ve son olarak Ezine taraflarında gözlüklü bir beye teslim ettik. Bir süre aramalar kesildi. 'Yurt dışına operasyona gideceğiz' dediler. Sonra iletişim tamamen kesildi. Dolandırdığımızı anlayıp, kızımıza söyledik" dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mahmut K., kardeşleri Abdülkadir K., Kasım K. ile Halil E., İbrahim Halil A., Mehmet Y. tutuklandı. Diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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