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Bakan Işıkhan: Adalet ve ekonomik dengeyi gözeteceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK ödül töreninde yaptığı açıklamada, asgari ücretin belirlenmesinde adalet anlayışı ve ekonomik dengeyi gözeterek hareket edeceklerini söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 20:53, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 21:53
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ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "Komisyon tarafından belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızın refahı ve işverenlerimizin sürdürülebilir üretim kapasitesini de gözetecek bir denge ile oluşmasını temenni ediyoruz." dedi.

Bakan Işıktan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından JW Marriott Otel'de düzenlenen "Ortak Yarınlar Ödül Töreni"ne katıldı.

Ekonomik kalkınma ve refahın yanı sıra ülkenin sosyal kalkınmasına da katkı sunan, fikri üretimin ve emeğin ödüllendirildiği "Ortak Yarınlar" gibi organizasyonları toplumsal sorumluluk duygusunu perçinleyen değerli anlar olarak gördüklerini ifade eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Malum geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 'Cumhuriyet'in 100. Yılında Çalışma Hayatı' temasıyla bir asırlık birikimimizin ortaya çıkardığı önemli projeler ödüllendirilmişti. Bu yıl ise 'Çalışma Hayatının Geleceği' temasıyla, artık başlangıcın bir adım ötesine geçerek yüzünü gelecek hedeflerine çevirmiş bir Türkiye'nin sosyal sorumluluk projeleri değerlendirilecek. Şu bir gerçek ki bu platformun da hareket noktası olan 'Ortak Yarınlar' anlayışı, ortak hedefleri ve ortak bir vizyonu gerekli kılmaktadır. Aynı zamanda ortak yarınlar, sürdürülebilir, kapsayıcı, yenilikçi girişimlerle inşa edilebilir. İnanıyorum ki geçmiş dönemlerde olduğu gibi bugün de başta çalışma hayatı olmak üzere ülkemizin ve milletimizin ortak geleceğine katkı sunacak yeni fikirler ortaya çıkacaktır."

- "Her adımın yanında olmaya devam edeceğiz"

Çözümün bir parçası olmanın dahi bir kazanım sayıldığı sosyal sorumluluk alanına her bireyin dahil olması ve destek vermesi gerektiğini vurgulayan Işıkhan, "Çünkü hedeflediğimiz ekonomik kalkınmayı başarmanın yolu, dayanışmanın, toplumsal fayda üretmenin merkeze alındığı bir sosyal kalkınma sürecinden geçmektedir. Önümüzdeki dönemi işçisi, işvereni, yatırımcısı üretimcisiyle el ele vererek çalışmanın, üretimin yüzyılı yapma gayretimizin ardında da aynı temel motivasyon bulunmaktadır. Bu farkındalığı artıracak, bu bilinci yükseltecek her adımın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

- "Komisyon tüm sosyal paydaşların olduğu bir yapıda"

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'ta işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla çalışmalarına başlayacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Komisyon tarafından belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızın refahı ve işverenlerimizin sürdürülebilir üretim kapasitesini de gözetecek bir denge ile oluşmasını temenni ediyoruz. Bu dengenin sosyal adalet anlayışımız ve ekonomik kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda şekillenmesini ümit ediyoruz. Bizler, işçisinden işverenine, istihdamın tüm paydaşlarının hak ve menfaatlerini koruma sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyor, Türkiye Yüzyılı'nda çalışma hayatına yakışan bir uzlaşıyı hep birlikte inşa ediyoruz. Asgari ücretin artışına ilişkin herkes ne kadar artacağı sorusunun cevabını arıyor. Elbette hem işveren hem işçi temsilcilerinin gönlünden geçen asgari ücret rakamları var. Ancak bildiğiniz gibi asgari ücreti, Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İşveren ve işçi örgütlerimiz fikirlerini, düşüncelerini, komisyonda yer alan temsilcilere iletebilir. Komisyon üyeleri hep birlikte bu fikirleri, teklifleri değerlendirecek. Şimdiden bir oran vererek Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli. Zira komisyon tüm sosyal paydaşların olduğu bir yapıda. Tüm üyelerin iradesiyle 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret belli olacaktır."

- "Ödül alacak tüm projeleri yürekten tebrik ediyorum"

"Çalışan, üreten, tam bağımsız Türkiye" hedefine girişimciler, yatırımcılar, istihdama destek veren işverenler ve sosyal paydaşlarla yürümeye devam edeceklerini belirten Işıkhan, şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı, tüm kesimleriyle 85 milyonun ortak eseri olacak. Bu anlamda ülkemizin ikinci asrını inşa ederken, bizlere yol arkadaşlığı yapan, değerli paydaşlarımıza ve girişimcilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün ödül alacak tüm projeleri yürekten tebrik ediyorum. Fikir aşamasından uygulama aşamasına kadar projelere katkı sağlayan herkesi taşıdıkları sorumluluk duygusu ve girişimcilik ruhundan ötürü kutluyorum. 2014'ten bugüne sosyal sorumluluk alanındaki projeleri ödüllendirerek teşvik eden TİSK'e şahsım ve milletimiz adına teşekkür ediyor."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı programda, 8 ayrı kategoride toplam 26 sosyal sorumluluk projesi ödüllendirildi.

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