19 yaşındaki Esra'dan haber alınamıyor

İddiaya göre; aile, kızlarının arkadaşlarına dershane çıkışında eve gideceğini söylediğini ancak eve uğramadığını belirtti.

Ergani'de dün dershaneye giden ve saat 16.00 sıralarında evde olması gereken 19 yaşındaki Esra Yakut'tan haber alamayan ailesi, polis karakoluna giderek kayıp ihbarında bulundu.

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