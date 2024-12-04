Sivas'ta soba faciası! 2 kardeşten biri hayatını kaybetti

Sivas'ın Sularbaşı Mahallesi 10. Sokak'taki müstakil bir evde meydana gelen acı olayda, 83 yaşındaki Hüseyin İnangu ve M.İ. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

SOBA GAZI KARDEŞLERİ AYIRDI

M.İ.'nin başka bir kardeşini arayarak yardım talep etmesi üzerine durum polis ve 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 83 yaşındaki Hüseyin İnangu'nun hayatını kaybettiği tespit edilirken dumandan etkilenen M.İ. tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin savcılık inceleme başlattı.