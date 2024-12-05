5 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkının 90. Yıl Dönümü Programı'na katılacak, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile ortak basın toplantısı yapacak.

(TBMM/13.30/17.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bilecik Mülakatı Programı" ile toplu açılış ve temel atma töreni ile Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verilmesi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törene iştirak edecek.

(Bilecik/11.00/12.30/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkının 90. Yıl Dönümü Programı"na katılacak.

(TBMM/13.30)

2- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi ile OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni programına katılacak.

(Kocaeli/09.30/13.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Global Farm Summit 2024 3. Çiftlik Zirvesi'ne katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bursa/10.00/14.00/15.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı eğitim harcamaları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Valetta)

2- Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne giren Halep, İdlib ve Hama illerindeki gelişmeler ve Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtardığı Özgürlük Şafağı Operasyonu takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Tel Rıfat)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenecek "Gönüllülüğün Evrensel Gücü" etkinliğine katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu, 7 müsabakayla tamamlanacak. Central Hospital Ümraniyespor-E Koleji Isparta 32, Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor, Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Karaman FK-Esenler Erokspor, Atakaş Hatayspor-Osmaniyespor FK, Çaykur Rizespor-Silivrispor ve Gaziantep FK-Batman Petrolspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/13.30/13.30/Karaman/13.30/Mersin/15.30/Rize/18.00/Gaziantep/20.30)

3- THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında; Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko ise İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak.

(Kaunas/21.00/Madrid/22.45)

4- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe Medicana, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/20.00)

5- CEV Erkekler Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Spor Toto, Almanya'nın WWK Volleys takımına konuk olacak.

(Herrsching/21.30)