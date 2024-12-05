Engelli otomobilinde yeni düzenleme

Engellilere yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle alınan araçlar için kullanım şartları yeniden düzenlendi. Buna göre; aracın tescil kayıtlarına "Engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan ve özel tüketim vergisinden müstesna olarak iktisap edilen aracın bizzat engelli tarafından kullanılması gerekmektedir" şeklinde şerh işlenecek. Vergi dairesi müdürlükleri tarafından alınan taahhütnamede yer alan ve bu araçları kullanacak kişilerin bilgileri, tescil kayıtlarına işlenecek. Söz konusu şerhi haiz araçların bizzat kullanılmaması veya araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespit edilmesi halinde tespitin yapıldığı yer defterdarlığına bildirim yapılacak. İstisnadan faydalanan engelli kişi araçta olsa dahi aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmemesi halinde üçüncü kişilerin söz konusu aracı kullanmaları yasaklandı. Ayrıca, araç sahibi engelli kişinin eşi, aynı il sınırlarında ikamet eden birinci derece kan ve kayın hısımları, kardeşleri, vasisi veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü arasından en fazla iki kişinin ismine, tescil kayıtlarında yer verilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilecek araçlar, askeri araçlar, iş makineleri ve raylı sistemle çalışanlar dışındaki bütün motorlu araçlar ile tescile tabi motorlu araçlara takılarak kullanılacak yapıda ve yüklü ağırlığı 750 kilogramın üstünde olan römork ve yarı römorkların tescilleri noterler tarafından yapılıyordu, araç tescil belgesi ve plaka basım talep belgesi veriliyordu. Yeni düzenleme ile bu hükümdeki "ve yüklü ağırlığı 750 kilogramın üstünde" ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Böylece, tüm römork ve yarı römorklar kapsama dahil edilmiş oldu. Römork ve yarı römorkların tescilleri noterler tarafından yapılacak. Bunun yanı sıra bunlara, araç tescil belgesi ve plaka basım talep belgesi düzenlenecek. Yönetmelik değişikliğine göre; engelli kişilere ait ÖTV muafiyetli araçlarla ilgili düzenlemeler 1 Ocak'tan itibaren, römork ve yarı römorklarla ilgili değişiklikler, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

SUİSTİMAL GÜNDEMDEYDİ



ÖTV muafiyetinin suistimali bir süredir devam ediyor. Mevcut durumda, özel tertibatlı araçların, ÖTV'den müstesna ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe ÖTV ödenmeden devri, satışı, hibesi, devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasak. ÖTV muafiyetli araçların artık 5 yıl değil, 10 yıl sonra satılabilmesine ilişkin düzenleme yapılması tartışılıyor.

PLAKA TESCİLİ E-DEVLET'TEN



Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre plaka tescil işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Kaybedilen veya yenilenmesi gereken araç plakaları için notere gitme zorunluluğu kaldırıldı. Kayıp plaka sahipleri önceki uygulamada, notere giderek plakanın kaybolduğunu beyan ettikten sonra Trafik Şube Müdürlüğünde gerekli belgeleri onaylatıyordu. Bu işlemlerin ardından, noter onaylı plaka basım kağıdı ile Şoförler Odasına başvurarak yeni plakalarını çıkarabiliyorlardı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ