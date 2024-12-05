Yargıda 3 yeni adım! Davayı uzatan hakime soruşturma

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre; uzun süren yargılamaların kısaltılması ve mağduriyetlerin giderilmesi için Türk yargı sistemine getirilen hedef süre uygulamasında yeni adımlar atılacak. Hedef süre uygulamasında yapılacak değişikliklerle bir davanın başlayıp karara bağlanması arasında geçecek süreler daha da kısaltılacak. Davaların istinaf mahkemesindeki süresi altı ayı geçemeyecek. Şu anda istinafa giden bir dosyanın sonuçlanması en az iki yılı buluyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de uzun yargılama süreçlerinin kısaltılmasına ilişkin atılacak adımlarla ilgili bilgi verdi. Tunç, şöyle konuştu:

Özellikle aile hukukuyla ilgili davaların uzun sürdüğü hepimizin malumu. Bunu daha hızlı hale getirmeye dönük çalışmalar var. Bu konuda özellikle istinaf sürecinin hızlandırılması, uzun süren davaların sona erdirilmesiyle ilgili birtakım çalışmalarımız var. Hedef süre uygulamalarındaki sürelerin yeniden değerlendirilmesi, hedef süreye uymayan hakim ve savcılarla ilgili teftiş mekanizmasının ve disiplin süreçlerinin daha etkin hale getirilmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Hatta şunu söylüyoruz: 'İstinaf mahkemelerinde altı aydan fazla sürmesin' diyoruz. Duruşmaların iki aydan fazla ertelenmemesini önereceğiz yargı reformu belgemizde. Bir duruşma başladığında dava sonuçlanıncaya kadar kesintisiz sürmesi lazım. Zorunlu sebep, erteleme olabilir. Özellikle son zamanlardaki yargılamaları da takip ediyorsunuz, kesintisiz, hatta gece de devam eden duruşmalar var. Ama zorunlu bir sebep varsa, örneğin bir adli tıp raporu bekleniyorsa -ki o süreçlerin hızlandırılması lazım- erteleme olabilir. O sebeple özellikle aile hukukundan doğan davalarla ilgili olarak geciken adalet, adalet değildir. Her iki taraf, özellikle kadınların bu noktada mağdur olmaması açısından gerekli tedbirleri de alıyoruz.