Kış turizminde sezon açıldı, lüks oteller doldu

Kış aylarının gelmesiyle Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinde tatil sezonu başladı. Başta Bursa Uludağ olmak üzere, Bolu Kartalkaya, Kayseri Erciyes, Erzurum Palandöken ve Kocaeli Kartepe gibi popüler destinasyonlarda otel doluluk oranları yüzde 70'e ulaştı. Yılbaşı ve 20 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında okulların ara tatile girmesiyle birlikte bu oranların neredeyse tam kapasiteye ulaşması bekleniyor. Ancak artan taleple birlikte fiyatlarda da gözle görülür bir yükseliş söz konusu. Bu kış dört kişilik bir ailenin her şey dahil bir tatil için ayırması gereken bütçe, minimum 150 bin liradan başlarken, Uludağ gibi daha lüks bölgelerde bu rakam 350 bin liraya kadar çıkıyor. Geçtiğimiz yıla göre fiyatların arttığını belirten turizm sektörü temsilcileri, özellikle Uludağ'ın en pahalı destinasyon olarak öne çıktığını vurguluyor. Diğer kayak merkezlerinde de fiyatlar değişiklik gösteriyor; Palandöken gibi doğu şehirlerinde nispeten daha uygun fiyatlar sunulsa da konfor ve lüks arayanlar için seçenekler çeşitleniyor.

TALEP YÜZDE 30 YÜKSELDİ



Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, kayak tatiline olan talepte yüzde 30 oranında bir artış gözlemlendiğini kaydederek "Ekonomik ortam sebebiyle birikim ve yatırım yapamayan insanlar, anını daha iyi değerlendirmek anı yaşamak için olan parasını tatile harcıyor. 'Para biriktiremiyorsak anı biriktirelim' gibi bir eğilim oluştu. Bu bakış açısının kış tatil planlarına da yansıdığını görüyoruz. Bu artış aynı zamanda kış tatillerinin sadece bir kayak sporu veya bir macera değil, sağlıklı bir yaşam biçimi olarak benimsendiğini de gösteriyor" dedi. Öte yandan Türkiye, kış turizminde sadece yerli değil yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Özellikle Almanya ve İngiltere'den gelen turistler, Uludağ, Erciyes ve Palandöken gibi destinasyonları sıkça tercih ediyor.

GOLF OTELLERİNDE YER KALMADI



Okullarda birinci dönem ara tatili olan 11-15 Kasım'ı dolu geçiren Antalya, Bodrum ve Çeşme otelleri; yılbaşı ile, 20 Ocak'ta başlayacak olan ara tatil döneminden de umutlu. Özellikle Antalya'da ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Bölgedeki oteller, yaz tatilinin ardından kapılarını; golf ve iş turizmi için gelen müşterilerine açıyor. Bu müşteri portföyünün yaptığı harcama, yaz tatili için gelen müşteri portföyünden çok daha fazla. Golf sahaları bulunan oteller, bu dönemi oldukça verimli geçiriyor. Bu kategorideki fiyatlar ise dudak uçuklatıyor. Özellikle üst tabakaya hitap eden bazı otellerde golf turizmi için gelen yerli-yabancı müşteriler gecelik 60-70 bin lirayı gözden çıkarıyor. Buna rağmen golf otellerinde yer bulunamıyor.

UÇAK VE OTOBÜS FİYATLARI DA ARTIYOR



Özel bir şirketin yaptığı araştırmaya göre, kayak merkezleri arasında Uludağ en çok tercih edilen destinasyon oldu. Uludağ'ı sırasıyla Erciyes, Palandöken, Kartalkaya ve Kartepe izledi. Bu bölgelere yönelik alınan uçak biletleri kasım ayında, bir önceki aya göre yüzde 30 arttı. Ayrıca fiyat artışları da dikkat çekti. Ulaşım şirketlerinden yapılan açıklamalarda kış döneminde tatil bölgelerine yapılan otobüs seferlerinde de artılar olduğu ifade edildi. Öte yandan kayak tatiline giderken esnek bir ulaşım imkanı sunan araç kiralama hizmetlerine ilgi de geçen yıla göre arttı. En çok tercih edilen araçlar, SUV ve 4x4 modeller. Araç kiralama talepleri, özellikle İstanbul, Kayseri ve Erzurum gibi kayak merkezlerinin bulunduğu şehirlerde yoğunlaştı.

KAAN ZENGİNLİ