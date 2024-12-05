MEB'den yapay zekayla her öğrenciye özel eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı, yapay zeka alanındaki güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Bakanlık, yapay zekanın eğitimde etkin yer alması için kapsamlı projeler yürütüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yapay zeka, Türkiye'nin eğitimde küresel rekabet gücünü artırma yolunda stratejik rol oynayacak. Bakanlık olarak bu dönüşüme liderlik etme kararlılığındayız" dedi.

Tekin şöyle konuştu:



Yapay zeka araçlarının eğitimde öğrencilere sağladığı pek çok avantaj var. Simülasyonlar, etkileşimli materyaller sayesinde öğrenme süreçleri hem eğlenceli hem de etkili hale geliyor. Zenginleştirilmiş içerikler, öğrencilerin dersleri ilgiyle takip etmelerini sağlıyor. Kişiye özel öğrenme süreçlerini geliştirmek için yapay zeka araçlarından yararlanıyoruz.



Düzenlediğimiz eğitimler sayesinde öğretmenlerimiz, sınıf içinde araçlardan etkin faydalanıyor. Örneğin öğretmenimiz 2. sınıf öğrencileriyle yapay zeka araçlarıyla çizgi film senaryosu yazıp filme dönüştürebiliyor.



Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere özel içerikler sunmak, bireyselleştirilmiş eğitim planı oluşturmak gibi avantajlar sunuyor. İlk etapta ortaokul düzeyi için 'derin öğrenme', 'yapay sinir ağları', 'makine öğrenmesi' gibi alt öğrenme alanlarına yönelik etkinlik tabanlı yapay zeka uygulamaları atölye programı geliştirdik.



BURCU ŞEN