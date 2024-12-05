Kendi işini kuran gençler için iki yeni kredi

Girişimcilik ekosistemini büyütmek için yola çıkan Halkbank, kadın girişimcilerden sonra genç girişimcileri de desteklemek için harekete geçti. Gençler için iki yeni kredi paketi hazırlandı. 'Genç İşi Kredisi' ve 'İlk Adım Kredisi' için başvurular pazartesi günü başlıyor. İki kredide de limit 1 milyon TL olacak. Kendi işini kurmak isteyen girişimci gençler kefaletsiz bu kredi paketlerinden yararlanabilecek.

İKİ KREDİ PAKETİ HAZIRLANDI



'Genç İşi Kredisi'nden imalat ve bilişim/yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren, azami 3 yıllık faaliyet süresine sahip, şirketin asgari yüzde 50 ortağı olan, 35 yaşın altındaki genç girişimciler yararlanacak. Genç İşi Kredisi'nde azami limit 1 milyon TL olacak. Ancak projeye göre genel müdürlük bu miktarı daha da artırabilecek. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle sağlanacak kredinin vadesi 36 ay, faizi ise piyasa şartlarından uygun olacak.

'Genç İşi Kredisi' paketinde genç girişimcilere 60 ay vadeye kadar, 3 milyon TL azami limitli yatırım kredisi de kullandırılacak. Halkbank'ın gençler için hazırladığı ikinci kredi paketi olan 'İlk Adım Kredisi'nden ise 29 yaşını aşmamış mezun olduğu alanda kendi işini kurmak isteyen genç girişimciler yararlanacak. Krediye başvuracak genç girişimcinin ya şirketin sahibi ya da yüzde 50 ortağı olması şartı aranacak. Azami 1 yıllık faaliyet süresine sahip şirketler krediye başvurabilecek. Kredinin vadesi 36 ay, azami limiti 1 milyon TL olacak.



KGF TEMİNATI



Gençlere ilham vermek ve onların geleceğe iz bırakacak adımlarını desteklemek amacıyla başlayan Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi'nde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, her iki kredi desteğiyle gençlerin finansmana erişim imkanı sunduklarını belirterek, "Teminat gösterme imkanının zor olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yeni kredilerimize Kredi Garanti Fonu'nun garanti desteğini getirdik. Bu sayede gençlerimiz teminat göstermeden bu desteği alacak" dedi. Kredilerin uygun maliyetli ve kolay erişilebilir olduğunu anlatan Arslan, gençlerin girişimlerinin hem sermaye ihtiyaçlarını karşılamak hem de yatırım kararlarını hayata geçirmelerine destek olmak istediklerini vurguladı.

IFM'DE GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ KURUYOR



2021'den bugüne kadar iş kurmak ya da işini geliştirmek isteyen her yaştan ve eğitim düzeyinden yaklaşık 200 bin gence farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere finansal destekte bulunduklarını anlatan Halkbank Genel Müdürü Arslan, "Genç girişimcilere desteğe devam edeceğiz" diye konuştu. Finansal desteklerin yanı sıra gençleri girişimciliğe teşvik etmek için projeler de geliştirdiklerini anlatan Arslan, şöyle konuştu: "Yıldız Teknik Üniversitesi Startup House işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz 'HUBrica' ismi altında bir hızlandırma programı ile finansal teknolojiler alanında yenilikçi projeleri keşfetmeyi ve bu projelerin global pazarlarla buluşmasına katkı sağlamayı amaçladık. Bir diğer projemiz ise JetLuck yarışmasıdır. İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) binalarımızda yakında gençler için girişimcilik ofisimizi açacayız. Bu merkezde gençlere eğitim, mentörlük, çalışma ofisi, danışmanlık ve finansal destek imkanlarını da kendilerine sunmuş olacağız."

ŞİMŞEK GENÇLERE BORSA TAVSİYESİ VERDİ



Zirvede konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kriptonun yazılım olduğunu, borsanın yatırım için daha az riskli olduğunu belirtti. Finansal okuryazarlığın önemine işaret eden Şimşek, gençlere "Sadece 1 yıl sigara içmeyip mevduata koyarsanız 147 bin TL kazanırsınız" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de son 22 yılda adeta sıfırdan bir inovasyon ekosistemi inşa ettiklerini belirterek, "Eğer başarabilirsek hibrit roket teknolojisini uzayda gerçekleştiren ülke olarak yörüngeler arası uydu transferleri yapan uzay araçları geliştireceğiz" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da gençlere "Gerçekten yaptığınız işin en iyisini yapın. Oraya bir katma değer sağlamaya gayret edin" tavsiyesinde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere güvendiklerini ve inandıklarını belirterek, "Hayattan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Hayallerinizin peşinden koşun" dedi. Togg CEO'su Gürcan Karakaş "Yakın zamanda bataryamızın hücresini de üretmeye başlayacağız" dedi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da dünya liginde adım adım yükseldiklerini anlattı

Betül ALAKENT