Soykırım için Gazze'ye giden 2 Türk vatandaşına soruşturma

Bir grup avukat, Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililerin yanı sıra soykırım yapmak için Gazze'ye giden 2 Türk vatandaşı hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık önce "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verse de yapılan itiraz üzerine yeni soruşturma açıldı. Avukatlar, sosyal medyada hesaplarında çatışmaya katıldıklarına dair görüntüler paylaşan 2 kişinin Türk vatandaşlığından da çıkarılmasını talep etti.



SOYKIRIMA GİDEN TÜRK VATANDAŞLARINA SORUŞTURMA



İsrail'in 7 Ekim sonrası başta Gazze olmak üzere Filistin'i kan gölüne çevirmesi üzerine Selahattin Karahan, Mecnun Şenel, Ömer Yüzgül ile birlikte 7 avukat, İstanbul Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu. Dilekçede savaş kabinesi olarak belirtilen Hertzog, Netanyahu, Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Yariv Levin, İçişleri Bakanı Moşe Arbel, Savunma Bakanı Yoav Gallant, İstihbarat Bakanı Gila Gamliel, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Dışisleri Bakanı Eli Cohen, Genelkurmay Başkanı General Herzi Halevi, Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Kobi Barak, İsrail Hava Kuvvetleri General Amir Eshel, İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Aluf Eli Sharvit'in, Filistin ve Gazze'de soykırım amacıyla Filistin devletine ve halkına karşı devlet terörü uyguladıkları, insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlemiş oldukları belirtildi. Dilekçede yakalama ve gözaltı kararı çıkarılması da talep edildi. Savcılık önce soruşturmaya yer olmadığına karar verdi. İsrail ordusu için savaşmaya giden ve sosyal medya hesabı üzerinden çatışmaya katıldıklarına dair görüntülerin olduğu 2 Türk vatandaşı hakkında da soruşturma açılmadı. Yapılan itiraz üzerine tekrar soruşturma açılırken yeni bir savcı görevlendirildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI BİR KANIT



Avukat Bülent Demir, savcılık tarafından verilen karara itiraz ettiklerini belirterek yeni bir soruşturma açıldığını söyledi. Demir, 2 Türk'ün vatandaşlıktan çıkarılması talebinin, 'Sırf İsrail ordusuna katılmasıyla söz konusu suçları işlemiş olamayacağından' ifadesiyle reddedildiğini söyledi. Demir, şunları aktardı: "Karar çok tartışmalı. Gidenler sosyal medyada kendilerini paylaşıyor zaten. Bu kişilerin Türk vatandaşlığından çıkarılması gerekiyor. Çünkü kanun çok net ve açık. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 29. Maddesi, 'İzin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar vatandaşlıktan çıkarılır' şeklindedir."

Erdal Kılınç

