Vatandaştan 'taklit-tağşiş' yapan firmaların açıklanmasına destek
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş üretim yapan firmaları ifşa etmesine vatandaştan büyük destek geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 09:32, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:31
Asal Araştırma "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmesini" vatandaşa sordu.
26 ilde 9-17 Kasım 2024 tarihleri arasında 2.015 kişi ile yapılan araştırmanın sonuçları şöyle;
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş üretimi yapan firmaları ifşa etmesini doğru buluyor musunuz?
Doğru buluyor, destekliyorum:%89.5
Yanlış buluyor, desteklemiyorum:%4.1
Fikrim yok/Cevap yok:%6.4
Kasım 2024 | ?? 2.015