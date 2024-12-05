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Vatandaştan 'taklit-tağşiş' yapan firmaların açıklanmasına destek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş üretim yapan firmaları ifşa etmesine vatandaştan büyük destek geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 09:32, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:31
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Vatandaştan 'taklit-tağşiş' yapan firmaların açıklanmasına destek

Asal Araştırma "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmesini" vatandaşa sordu.

26 ilde 9-17 Kasım 2024 tarihleri arasında 2.015 kişi ile yapılan araştırmanın sonuçları şöyle;

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş üretimi yapan firmaları ifşa etmesini doğru buluyor musunuz?

Doğru buluyor, destekliyorum:%89.5
Yanlış buluyor, desteklemiyorum:%4.1
Fikrim yok/Cevap yok:%6.4

Kasım 2024 | ?? 2.015

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